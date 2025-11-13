Tres argentinos aparecen entre los nominados al mejor gol del año en los premios Puskás y Marta 2025

Santiago Montiel y Pedro De la Vega pusieron a Argentina en el centro de la escena mundial. La FIFA anunció la lista oficial de nominados al Premio Puskás, el galardón que distingue al mejor gol del año, y ambos futbolistas quedaron entre los once candidatos gracias a dos definiciones que ya forman parte de los grandes momentos de la temporada.
Montiel, delantero de Independiente, fue incluido por la chilena que marcó el 11 de mayo ante Independiente Rivadavia, en los octavos de final del Torneo Apertura. Aquella tarde, con el partido trabado y sin demasiadas luces, improvisó una chilena desde afuera del área que dejó sin reacción al arquero y desató la locura en Avellaneda. El gol abrió el marcador, encaminó la clasificación y se volvió uno de los más comentados del fútbol argentino en todo el año.
Â¡Â¡Â¡NOMINADO AL PUSKAS!!! â½ð El GOLAZO de CHILENA de Santiago MONTIEL, candidato al mejor GOL DEL AÃO#LPFxTNTSports pic.twitter.com/0Rkn0Q5lsZ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 13, 2025
A miles de kilómetros, pero con la misma contundencia, “Pepo” De la Vega también consiguió meterse entre los nominados. Su tanto llegó el 31 de julio, en la fase de grupos del Mundial de Clubes, cuando Seattle Sounders enfrentaba a Cruz Azul. El ex Lanús recibió un cambio de frente sobre la izquierda y resolvió de primera, sin control previo. Una volea potente, limpia y precisa que se clavó en el ángulo opuesto. Un recurso difícil, ejecutado en un contexto internacional y con una fineza que rápidamente lo colocó entre los favoritos.
PEPOOOOO!!! ð¦ð·ð¤¯— Tiago BrandÃ£o (@Tiagobrandao_8) November 13, 2025
Pedro de La Vega estÃ¡ concorrendo ao PrÃªmio Puskas!!!
O golaÃ§o do atacante argentino, na goleada do Seattle Sounders por 7 a 0 contra o Cruz Azul, foi indicado ao prÃªmio de gol mais bonito do ano pela FIFA.
pic.twitter.com/O9yfwfffQ5
Por ahora, FIFA no confirmó la fecha exacta de la ceremonia de The Best 2025, donde se entregará el premio. Como ocurre cada año, la elección se definirá mediante una votación compartida: 50% del público registrado en FIFA.com y 50% de un panel de leyendas del fútbol. Los goles elegibles corresponden al período comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.
La presencia argentina no termina ahí. En la rama femenina, Kishi Núñez, jugadora de Boca y figura de la Selección, también aparece en la lista del Premio Marta por el gol que marcó ante Costa Rica en el Mundial Sub-20. Además, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a competir por el premio al mejor arquero, mientras que Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, integra la terna al Fan Award por su travesía a pie hasta Río de Janeiro para ver a su equipo.
ð¦ð·â½KISHI NUÃEZ por este GOLAZO a COSTA RICA en el Mundial Sub-20 fue NOMINADA al PREMIO MARTA de la FIFA en los premios #TheBest al mejor gol del aÃ±o en el femenino.pic.twitter.com/yoSMnrSiRf— Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 13, 2025
Montiel y De la Vega comparten nominación con futbolistas de distintas ligas y continentes, entre ellos Declan Rice y Lamine Yamal. Una variedad de estilos, escenarios y definiciones que completan la vitrina del premio que desde hace años distingue a los goles más espectaculares del mundo.
Mientras la votación se acerca, los dos argentinos ya hicieron lo más importante: dejar una marca global con jugadas que resumen técnica, audacia y un talento que cruza fronteras.