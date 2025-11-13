Tres argentinos aparecen entre los nominados al mejor gol del año en los premios Puskás y Marta 2025

A miles de kilómetros, pero con la misma contundencia, “Pepo” De la Vega también consiguió meterse entre los nominados. Su tanto llegó el 31 de julio, en la fase de grupos del Mundial de Clubes, cuando Seattle Sounders enfrentaba a Cruz Azul. El ex Lanús recibió un cambio de frente sobre la izquierda y resolvió de primera, sin control previo. Una volea potente, limpia y precisa que se clavó en el ángulo opuesto. Un recurso difícil, ejecutado en un contexto internacional y con una fineza que rápidamente lo colocó entre los favoritos.