Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Pero detrás del jugador también aparece la historia personal. Ramiro es de barrio 11 de Marzo y dio sus primeros pasos en el CEF 18, antes de pasar por Tucumán Central. Creció en una familia numerosa que lo acompaña en cada etapa. “Mis padres son Carlos González y Viviana Rivadeneira, y tengo siete hermanos”, dijo, al enumerar uno por uno a Leonel, Juan, Milagros, Yudith, Lucas, Guada, Fermín y Agustín. Ese sostén familiar también se refleja en la manera en que encara los tiempos fuera del fútbol. “La primera semana descansé y me fui a pescar a Las Termas con mis hermanos y mi papá; la siguiente ya entrené con un preparador físico”, explicó.