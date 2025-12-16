Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Encuesta: ¿Crees que Andrés Yllana es el DT indicado para devolver a San Martín a Primera?

Llegará hoy a la provincia para liderar el proyecto de la dirigencia conducida por Mirkin.

EXPERIENCIA. Andrés Yllana viene de dirigir a Colón, en donde ganó dos partidos, empató uno y perdió seis. EXPERIENCIA. Andrés Yllana viene de dirigir a Colón, en donde ganó dos partidos, empató uno y perdió seis. FOTO TOMADA DE AIREDESANTAFE.COM.AR
Hace 2 Hs

La temporada 2026 ya se juega en Ciudadela, en donde los sueños de ascenso se depositarán en el equipo que logre conformar Andrés Yllana, el futuro entrenador de San Martín, que llegará esta noche a la provincia para iniciar, probablemente desde mañana, las primeras prácticas en el Complejo Mirkin. 

Entre sus pergaminos, el DT de 51 años, cuenta con un un recorrido por la Primera Nacional, un ascenso (nada menos que en Rosario) y una olvidable etapa al frente de Colón de Santa Fé. 

Su primera experiencia como entrenador comenzó en las inferiores de Gimnasia LP, para luego conducir a Aldosivi, en la Primera Nacional. El patagónico luego siguió su camino por Guillermo Brown (Madryn), fue interino en el "Lobo" platense tras la salida de Pedro Troglio, para luego sumar una experiencia en Chile, más precisamente en el banco de suplentes de Unión San Felipe. Después llegaría la chance de conducir a Villa San Carlos (Berisso), otra vez Brown (M), San Martín de San Juan, Deportivo Madryn, de nuevo Aldosivi y, finalmente, Colón en la pasada temporada.

LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para saber si consideran que Yllana es el entrenador ideal para devolver a los "Santos" a la máxima categoría del fútbol argentino. 

Temas Club Atlético ColónClub de Gimnasia y Esgrima La PlataPrimera NacionalClub Atlético AldosiviPedro TroglioDeportivo MadrynAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
AFA confirmó la terna arbitral para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

AFA confirmó la terna arbitral para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Atlético Tucumán, ante un inicio clave: por qué los primeros partidos del 2026 valdrán seis puntos

Atlético Tucumán, ante un inicio clave: por qué los primeros partidos del 2026 valdrán "seis puntos"

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
3

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
4

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
5

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa
6

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Más Noticias
Agenda de TV del martes: sin Messi entre los nominados, se entregan los premios The Best

Agenda de TV del martes: sin Messi entre los nominados, se entregan los premios The Best

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Comentarios