Encuesta: ¿Crees que Andrés Yllana es el DT indicado para devolver a San Martín a Primera?

La temporada 2026 ya se juega en Ciudadela, en donde los sueños de ascenso se depositarán en el equipo que logre conformar Andrés Yllana, el futuro entrenador de San Martín, que llegará esta noche a la provincia para iniciar, probablemente desde mañana, las primeras prácticas en el Complejo Mirkin.
Entre sus pergaminos, el DT de 51 años, cuenta con un un recorrido por la Primera Nacional, un ascenso (nada menos que en Rosario) y una olvidable etapa al frente de Colón de Santa Fé.
Su primera experiencia como entrenador comenzó en las inferiores de Gimnasia LP, para luego conducir a Aldosivi, en la Primera Nacional. El patagónico luego siguió su camino por Guillermo Brown (Madryn), fue interino en el "Lobo" platense tras la salida de Pedro Troglio, para luego sumar una experiencia en Chile, más precisamente en el banco de suplentes de Unión San Felipe. Después llegaría la chance de conducir a Villa San Carlos (Berisso), otra vez Brown (M), San Martín de San Juan, Deportivo Madryn, de nuevo Aldosivi y, finalmente, Colón en la pasada temporada.
LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para saber si consideran que Yllana es el entrenador ideal para devolver a los "Santos" a la máxima categoría del fútbol argentino.