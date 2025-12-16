Encuesta: ¿Crees que Andrés Yllana es el DT indicado para devolver a San Martín a Primera?

Su primera experiencia como entrenador comenzó en las inferiores de Gimnasia LP, para luego conducir a Aldosivi, en la Primera Nacional. El patagónico luego siguió su camino por Guillermo Brown (Madryn), fue interino en el "Lobo" platense tras la salida de Pedro Troglio, para luego sumar una experiencia en Chile, más precisamente en el banco de suplentes de Unión San Felipe. Después llegaría la chance de conducir a Villa San Carlos (Berisso), otra vez Brown (M), San Martín de San Juan, Deportivo Madryn, de nuevo Aldosivi y, finalmente, Colón en la pasada temporada.