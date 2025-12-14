San Martín confirmó a Yllana como su nuevo DT: cuándo llegaría y cuáles serían los pasos a seguir

En ese escenario, los llamados y las consultas estuvieron centrados exclusivamente en el cargo de entrenador. La agenda dirigencial se cargó de reuniones presenciales, videollamadas y evaluaciones junto al director deportivo Facundo Pérez Castro, con un objetivo claro: elegir al DT indicado sin improvisar. La danza de nombres fue amplia y exigente. Sobre la mesa aparecieron Leandro Gracián, de reciente paso por Deportivo Madryn y con chances de sumarse al cuerpo técnico de Boca; Walter Otta, actual DT de Deportivo Morón; Omar De Felippe, quien venía de renunciar en Central Córdoba; Leandro Romagnoli, ex San Martín de San Juan; Pablo De Muner y Luis García, hoy al frente de Nueva Chicago, entre otros. Cada alternativa implicó llamados, consultas y comparaciones hasta que el consenso se fue construyendo alrededor de Yllana.