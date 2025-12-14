San Martín confirmó a Yllana como su nuevo DT: cuándo llegaría y cuáles serían los pasos a seguir

La búsqueda terminó. San Martín cerró el capítulo más sensible de su agenda futbolística y ya tiene entrenador, después de semanas en las que los teléfonos no dejaron de sonar, las agendas se reacomodaron una y otra vez y las reuniones se multiplicaron. No se detuvo la actividad del club, pero sí quedó resuelta la decisión que marcaba el pulso de todo: definir al sucesor de Mariano Campodónico. Finalmente, la CD tomó una determinación central y la hizo oficial: Andrés Yllana es el nuevo técnico del “Santo”.
La confirmación llegó a través de las redes sociales oficiales, donde la institución anunció que el DT, de 51 años, llegará a Tucumán este martes por la mañana, firmará contrato por un año y se pondrá al frente del plantel profesional para encabezar el proyecto futbolístico 2026. El posteo estuvo acompañado por una imagen de Yllana con un buzo rojo, un sello institucional con la frase “San Martín es un sentimiento” y un mensaje que marcó el inicio de una nueva etapa. Con esa publicación, el club puso punto final a semanas de especulación y dejó atrás la indefinición en el banco.
El anuncio cerró un proceso que se había abierto tras la salida de Campodónico, una decisión que no pasó inadvertida y que obligó a la nueva conducción a acelerar tiempos.
Desde ese momento, el fútbol pasó a ser prioridad absoluta para la gestión encabezada por Oscar Mirkin, que entendió que no había margen para convivir con la incertidumbre en un puesto clave.
En ese escenario, los llamados y las consultas estuvieron centrados exclusivamente en el cargo de entrenador. La agenda dirigencial se cargó de reuniones presenciales, videollamadas y evaluaciones junto al director deportivo Facundo Pérez Castro, con un objetivo claro: elegir al DT indicado sin improvisar. La danza de nombres fue amplia y exigente. Sobre la mesa aparecieron Leandro Gracián, de reciente paso por Deportivo Madryn y con chances de sumarse al cuerpo técnico de Boca; Walter Otta, actual DT de Deportivo Morón; Omar De Felippe, quien venía de renunciar en Central Córdoba; Leandro Romagnoli, ex San Martín de San Juan; Pablo De Muner y Luis García, hoy al frente de Nueva Chicago, entre otros. Cada alternativa implicó llamados, consultas y comparaciones hasta que el consenso se fue construyendo alrededor de Yllana.
La elección tuvo un respaldo concreto. Yllana viene de lograr un ascenso a Primera, antecedente que pesó fuerte en una categoría donde los resultados recientes marcan la diferencia.
En su segundo ciclo como entrenador de Aldosivi, consiguió el título de la Primera Nacional 2024 justamente venciendo al “Santo” y el pasaje a la Liga Profesional, el logro más importante de su carrera como DT. “Está muy entusiasmado, quiere llevar a San Martín a Primera y le gustó mucho el proyecto deportivo”, comentó un allegado de la CD a LA GACETA sobre las sensaciones del entrenador tras cerrar el acuerdo.
Sus números
Los números ayudan a dimensionar su recorrido. En Guillermo Brown de Puerto Madryn dirigió 25 partidos, con 9 victorias, 5 empates y 11 derrotas. En San Martín de San Juan estuvo al frente en seis partidos (1 triunfo, 3 empates y 2 caídas). En Deportivo Madryn condujo 28 duelos (9 ganados, 11 empatados y 8 perdidos). Su etapa más extensa fue en el “Tiburón”, donde dirigió 48 partidos, con 18 triunfos, 15 empates y 15 derrotas. En Colón, su último paso, sumó 9 partidos (2 victorias, 1 empate y 6 derrotas).
Además, fue entrenador asistente en NK Maribor, Tabor Sežana y Unión San Felipe, experiencias que ampliaron su recorrido fuera del país.
Antes del banco, Yllana también construyó una carrera sólida como futbolista. Fue protagonista en Gimnasia de La Plata durante los años 90, disputó más de 100 partidos oficiales, jugó en Italia con Brescia y Verona, integró el plantel campeón de la Copa Sudamericana 2007 con Arsenal y tuvo convocatorias a la selección argentina. Ese recorrido en vestuarios exigentes y contextos de alta presión es otro de los aspectos que la dirigencia valoró al momento de tomar la decisión.
Con el entrenador ya confirmado, San Martín cerró la búsqueda del DT que se había abierto tras la salida de Campodónico, pero no detiene su agenda. Ahora se abre la etapa más operativa del proceso: planificación de la pretemporada, análisis del plantel profesional y definición del mercado de pases. Los teléfonos seguirán sonando y las reuniones continuarán, pero con una certeza central ya resuelta: el banco tiene dueño.