Escándalo en la Policía de CABA: suspenden a una agente por subir videos hot con el uniforme

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires enfrenta en estos días un escándalo interno que rápidamente tomó estado público. Una agente con tres años y tres meses de antigüedad, identificada como N.V., fue suspendida luego de que se descubriera que publicaba contenido hot en sus redes sociales utilizando prendas del uniforme policial. El material fue hallado mientras la joven se encontraba de licencia médica y su aptitud psicofísica era evaluada por una junta profesional.
El caso salió a la luz cuando las autoridades detectaron sus cuentas de Instagram y TikTok, donde utilizaba los usuarios “Itsoficialnicole” e “itsnicolehot”, respectivamente. En ambas plataformas, la oficial hacía referencias directas a su rol en la fuerza y acompañaba su perfil con la frase: “Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado”. Según confirmaron fuentes policiales, también tiene presencia en OnlyFans.
Los primeros videos identificados provinieron de Instagram. Allí se viralizó una grabación en la que N.V. aparece junto a otra persona jugando al pool mientras lleva prendas policiales sin distintivos identificatorios. Para las autoridades, esta conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y representa un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”, según quedó asentado en un informe interno.
Más tarde se sumaron videos de TikTok, donde se la ve manipulando esposas y realizando actuaciones de tono provocativo vestida con el uniforme reglamentario. Esta acumulación de contenido derivó en la intervención de Asuntos Internos, que posteriormente remitió el caso a la Oficina de Transparencia y Control Externo. Allí se resolvió abrir un sumario administrativo y colocar a la oficial en situación de disponibilidad, lo que en términos prácticos implica su suspensión.
Según fuentes oficiales, “el caso no compete al ámbito de la libertad de expresión sino que se vincula directamente con la preservación del orden público y el respeto de los principios rectores de la Seguridad Pública”, en línea con la Ley 5688 que regula el funcionamiento de la Policía de la Ciudad.
La normativa invocada incluye los artículos 105 y 106. El primero establece que, antes de incorporarse al servicio, el personal debe aprobar un examen psicofísico que determine aptitud, y que una vez admitido queda sujeto al régimen general del servicio, con obligaciones específicas, horarios, asignación de tareas y un esquema de remuneración particular. El artículo 106 regula el cómputo de los períodos de prestación de servicio, determinando que el plazo anual requerido puede cumplirse de manera continua o discontinua siempre que las tareas realizadas correspondan al grado del agente y sean compatibles con sus funciones.
Mientras tanto, la investigación interna evalúa posibles agravantes. El uso no autorizado del uniforme y de otros elementos asignados puede comprometer la imagen, operatividad y confianza pública en la fuerza, por lo que el área disciplinaria revisa si la conducta de N.V. violó normas adicionales del reglamento institucional.