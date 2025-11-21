Escándalo en la Policía de CABA: suspenden a una agente por subir videos hot con el uniforme

La normativa invocada incluye los artículos 105 y 106. El primero establece que, antes de incorporarse al servicio, el personal debe aprobar un examen psicofísico que determine aptitud, y que una vez admitido queda sujeto al régimen general del servicio, con obligaciones específicas, horarios, asignación de tareas y un esquema de remuneración particular. El artículo 106 regula el cómputo de los períodos de prestación de servicio, determinando que el plazo anual requerido puede cumplirse de manera continua o discontinua siempre que las tareas realizadas correspondan al grado del agente y sean compatibles con sus funciones.