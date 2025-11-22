Suspendieron a la policía tiktoker por las fotos y videos que compartía usando uniforme

La agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Nicole V. fue suspendida luego de que se descubriera una conducta que sus superiores reprobaron. Cuando la mujer solicitó una licencia médica, la junta examinadora terminó por descubrir un perfil del que no se habían enterado y que terminó en la destitución de la joven. La ex agente era también influencer y compartía contenido erótico usando el uniforme.
La polémica se desató cuando empezó a cuestionarse el uso que hizo Nicole V. de la imagen institucional. No solo se mostró con el uniforme que debía utilizar para prestar servicio, sino que también hacía gala de su posición como policía para crear temáticas para sus fotos y videos. Por eso su caso terminó con una suspensión por la que alegaron “conducta inapropiada”.
La policía influencer fue suspendida
En las últimas horas sus perfiles en todas las redes sociales empezaron a viralizarse. Fue en Instagram donde se encontró su usuario en el que también incluía un emoji de policía. El detalle volvió a encender la discusión y a ponerla en el ojo de la tormenta. Según medios bonaerenses, Nicole no solo se mostraba en uniforme, sino que había logrado que otra persona apareciera con las mismas prendas. Se desconoce si solo consiguió un uniforme extra o si se trata de un compañero.
Las autoridades que evaluaron el caso aseguraron que tomaron la decisión de suspender a la agente por una conducta que afectó “notablemente el prestigio de la institución” y que constituye el “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”. Es que en sus imágenes, Nicole jugaba con otras personas a arrestarlas con poses sugerentes. También se alegó que los perfiles atentaban contra los principios de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5688.
Cuando la agente pidió licencia médica, la investigación que hicieron para determinar si se la otorgaban, incluyó una revisión de sus perfiles en las redes. La investigación arribó a las cuentas de Instagram, Tiktok y Only Fans en las que la policía mostraba sus juegos y vendía su contenido.
Por estos motivos, las autoridades de la Policía de la Ciudad le iniciaron un sumario el 16 de octubre. En tanto su situación no se esclarezca, Nicole no podrá ejercer su profesión. Solo le resta esperar a que la Junta Médica y las autoridades correspondientes tomen una decisión sobre su futuro como parte del cuerpo policial.