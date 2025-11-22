Suspendieron a la policía tiktoker por las fotos y videos que compartía usando uniforme

La policía influencer fue suspendida

En las últimas horas sus perfiles en todas las redes sociales empezaron a viralizarse. Fue en Instagram donde se encontró su usuario en el que también incluía un emoji de policía. El detalle volvió a encender la discusión y a ponerla en el ojo de la tormenta. Según medios bonaerenses, Nicole no solo se mostraba en uniforme, sino que había logrado que otra persona apareciera con las mismas prendas. Se desconoce si solo consiguió un uniforme extra o si se trata de un compañero.