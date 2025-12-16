Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Con signos sutiles pero claros, Adrián Suar y Rocío Robles confirmaron finalmente su noviazgo luego de que los rumores se volvieron prácticamente una verdad. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, el productor y la periodista deportiva confirmaron su amor mientras recorren los lugares emblemáticos de Italia.
Adrián Suar fue quien tomó el primer paso para confirmar su relación con Rocío Robles, con quien había sido vinculado durante este último tiempo. A mitad de año, algunas especulaciones indicaban que se estaban conociendo, pero que el vínculo ya llevaba un año. Luego de todo ese tiempo, Suar subió la publicación que permite afirmar que todo ello era cierto.
Finalmente llegó la confirmación
Juntos, frente a la postal de un coliseo romano en ruinas y con una ligera pregunta a modo de broma de “¿cuándo termina la construcción’”, Adrián Suar despejó las dudas sobre su relación con Rocío Robles. En la imagen que publicó en sus historias de Instagram, ambos se encuentran de espaldas, mientras ella apoya su mano sobre él, abrazados, en una captura que combina intimidad y romanticismo. Ella, vestida de tonos claros, contrasta con el conjunto negro de él, que se muestra relajado, admirando el anfiteatro.
La reacción de Rocío no fue demasiado ruidosa. Simplemente reposteó la historia en su propio perfil, validando el blanqueo sin necesidad de sumar palabras. En el mundo del espectáculo, donde muchas veces las definiciones llegan en forma de título o de comunicado, acá el mensaje fue otro: una imagen, un chiste y un repost.
Los rumores que ya no se podían tapar
Pero antes de la foto en el Coliseo, la periodista ya había tomado la iniciativa de las constataciones, aunque no era tan evidente. Robles se encargó de sellar el amor con una captura de la lujosa cena en el Al Baretto de San Marco. Esta imagen, mostraba tan solo las manos de ambos entrelazadas sobre la mesa, con luces bajas y un emoji de corazón. Sin etiquetar, sin nombre propio, fue el último gesto que llevó al punto cúlmine de las especulaciones.
El blanqueo se dio, según informaron desde Infobae, en un contexto de ruido mediático alrededor de Suar. En las últimas horas, se habló mucho de un momento emocional de Araceli González al aire de La Noche de Mirtha (Eltrece), cuando se quebró al recordar su vínculo con su expareja y padre de su hijo. En ese clima, la foto desde Roma se leyó como una confirmación a destiempo, una manera de correr el foco o simplemente la decisión de seguir con su vida sin negociar los tiempos de la conversación pública.