Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

El blanqueo se dio, según informaron desde Infobae, en un contexto de ruido mediático alrededor de Suar. En las últimas horas, se habló mucho de un momento emocional de Araceli González al aire de La Noche de Mirtha (Eltrece), cuando se quebró al recordar su vínculo con su expareja y padre de su hijo. En ese clima, la foto desde Roma se leyó como una confirmación a destiempo, una manera de correr el foco o simplemente la decisión de seguir con su vida sin negociar los tiempos de la conversación pública.