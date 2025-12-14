Caso Vélez: la querella pidió la detención del paraguayo José Florentín

El otro se inició semanas atrás, cuando Bobadilla presentó una denuncia que dio forma a la llamada “causa espejo”. Bobadilla denunció, a través de un escrito firmado por sus defensores Camilo Atim y María Florencia Abdala, al diputado nacional Carlos Cisneros, a los querellantes Neme y Franco Venditti, a la víctima y a su padre, a tres testigos y a un colaborador de La Bancaria. La fiscala Mariana Rivadeneira logró que, salvo al parlamentario, se imputara a todos los mencionados por falso testimonio y estafa procesal. Los querellantes impugnaron sin éxito el fallo, pero consiguieron que el expediente pasara a manos del fiscal regional, Fernando Blanno.