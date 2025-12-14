Caso Vélez: la querella pidió la detención del paraguayo José Florentín

Los representantes legales de la víctima del llamado Caso Vélez solicitaron la detención de uno de los acusados. La fiscala Adriana Reinoso Cuello deberá decidir si dará curso al planteo presentado por la abogada Patricia Neme y, si le da curso la cuestión podría resolverse en una audiencia.
Este es un nuevo capítulo del cada vez más complejo hecho en el que se investiga la denuncia de una joven que dijo haber sido abusada por José Florentín Bobadilla, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa. En estos momentos, en la Justicia se tramitan dos expedientes. Uno de ellos se inició por el ataque sexual en el que están procesados los cuatro futbolistas de Vélez que están en libertad.
El otro se inició semanas atrás, cuando Bobadilla presentó una denuncia que dio forma a la llamada “causa espejo”. Bobadilla denunció, a través de un escrito firmado por sus defensores Camilo Atim y María Florencia Abdala, al diputado nacional Carlos Cisneros, a los querellantes Neme y Franco Venditti, a la víctima y a su padre, a tres testigos y a un colaborador de La Bancaria. La fiscala Mariana Rivadeneira logró que, salvo al parlamentario, se imputara a todos los mencionados por falso testimonio y estafa procesal. Los querellantes impugnaron sin éxito el fallo, pero consiguieron que el expediente pasara a manos del fiscal regional, Fernando Blanno.
La semana pasada, el futbolista amplió la denuncia y solicitó que todos sean detenidos, un planteo que hasta el momento no fue resuelto. En esta nueva presentación, Atim y Abdala presentaron extractos de las declaraciones que realizaron varios testigos a fines del mes pasado. Los dichos de estas personas, por una resolución judicial, no pueden ser divulgados públicamente.
“Todo ello confirma que Cisneros se encuentra detrás de la denuncia realizada en mi contra y en contra de mis compañeros. El diputado habilitó sus recursos y puso en marcha su estructura criminal, aún antes de que la denuncia existiera”, se puede leer en el escrito. “Fue él, como jefe de la banda criminal, quien ideó, materializó y efectivizó toda esa estrategia destinada a perjudicarnos, ocultar evidencia, influir sobre testigos y destruir elementos de prueba”, añadieron.
Contradenuncia
Los querellantes pidieron ahora a la fiscala Reinoso Cuello que solicitara la detención del deportista. Fundamentaron su pedido señalando que Bobadilla incumplió con una orden judicial al haber presentado testimonios de las personas que declararon en la causa por el abuso sexual. En abril de 2024, la jueza Eliana Gómez Moreira había ordenado a todas las partes no difundir todas aquellas actuaciones realizadas en el legajo que pudieran lesionar los derechos tanto de la víctima como de los imputados.
Según Neme, “este pedido no se basa en especulaciones ni en debates mediáticos, sino en hechos precisos: la utilización de una contradenuncia para manipular testimonios, tergiversar declaraciones, exponer públicamente a la víctima y generar un clima de intimidación que, según la querella, obstaculiza el normal avance de la causa principal”.
“La detención se solicita porque no estamos ante una defensa legítima, sino ante una estrategia que busca confundir, dilatar y dañar”, se pudo leer en un comunicado difundido por la querella en las últimas horas.
“La Justicia debe distinguir con claridad entre defenderse y utilizar el proceso penal para intimidar. Acompañar a una víctima no es delito. Repetir rumores no es prueba”, remarcaron desde el equipo querellante.
Uno de los puntos centrales del pedido de detención es el impacto real y actual sobre la víctima, quien atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad psicológica. La filtración de datos sensibles, la exposición pública de su identidad y la utilización del expediente para instalar sospechas sin sustento fueron señaladas como formas de revictimización.
“Si realmente creen que hubo un complot, ¿por qué no piden un juicio oral y público para que un tribunal determine lo ocurrido? ¿Por qué dilatar y abrir causas paralelas en lugar de avanzar?”, consideró Neme. “La verdad no se prueba con ruido ni con denuncias cruzadas. Se prueba en un juicio”, añadió.
LA GACETA se comunicó con los defensores de Bobadilla, pero decidieron no realizar declaraciones.