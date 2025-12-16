CRA presentó un paquete de reformas fiscales

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades agropecuarias integrantes de la Mesa de Enlace nacional, presentó un detallado “Informe Técnico” al gobierno de Javier Milei que contempla un paquete de propuestas de reforma fiscal. En esa línea, la entidad agropecuaria ratificó el reclamo por la “eliminación total y definitiva de las retenciones”, al entender que es una “condición indispensable para recuperar rentabilidad, aumentar la producción y potenciar la competitividad exportadora”. “Una reforma auténtica no puede limitarse a este punto: deben encararse cambios estructurales que corrijan distorsiones profundas del sistema tributario argentino”, agregó en la presentación.
El informe, titulado “Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión Agropecuaria”, busca cambios con la mirada puesta en la “neutralidad tributaria y equiparar el tratamiento del campo con el de otros sectores estratégicos, como la minería o la energía”.
En un comunicado, CRA señaló que el documento propone medidas clave como el Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la amortización acelerada de inversiones, la devolución rápida del IVA técnico, la derogación del Impuesto a los Bienes Personales sobre activos productivos, la actualización del régimen de IVA anual, la mejora en criterios de valuación y un esquema que fomente el uso de fertilizantes. A ello se suma la necesidad de revisar justamente las retenciones y percepciones (RG 830), eliminar “tributos distorsivos” como el impuesto al cheque y el Sircreb, y establecer reglas claras de estabilidad fiscal.
Planteo integral
“Se trata de un planteo integral, basado en la neutralidad tributaria, la promoción de la inversión y la formalización. El objetivo no es lograr privilegios sectoriales, sino construir un sistema más equitativo y eficiente, que deje de castigar al capital productivo y otorgue previsibilidad para planificar a largo plazo”, indicó.
La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) integra CRA y tiene representación dentro de la entidad. Por ello, su presidente, José Frías Silva (h), confirmó la adhesión al informe técnico y señaló que se refiere a planteos vinculados a medidas nacionales.