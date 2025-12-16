CRA presentó un paquete de reformas fiscales

En un comunicado, CRA señaló que el documento propone medidas clave como el Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la amortización acelerada de inversiones, la devolución rápida del IVA técnico, la derogación del Impuesto a los Bienes Personales sobre activos productivos, la actualización del régimen de IVA anual, la mejora en criterios de valuación y un esquema que fomente el uso de fertilizantes. A ello se suma la necesidad de revisar justamente las retenciones y percepciones (RG 830), eliminar “tributos distorsivos” como el impuesto al cheque y el Sircreb, y establecer reglas claras de estabilidad fiscal.