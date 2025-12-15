Reforma laboral: el Gobierno ratificó el protocolo antipiquetes para la marcha de la CGT

El proyecto oficialista propone cambios drásticos como la flexibilización para contratar y despedir, reducción de indemnizaciones (excluyendo aguinaldo y premios del cálculo), la creación de un fondo de cese laboral, posibilidad de jornadas de hasta 12 horas mediante banco de horas y la ampliación de actividades esenciales para limitar el derecho a huelga. Pese a la resistencia en la calle, el Gobierno confía en aprobar la norma antes de fin de año o en el primer bimestre de 2026.