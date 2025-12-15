Leonel Di Plácido y el tesoro de la Hazaña de Quito: la historia detrás de una camiseta única

Di Plácido fue parte de ese plantel que hizo historia jugando con la camiseta de la Selección Argentina Sub 20, ya que la indumentaria habitual no llegó a tiempo y el equipo debió salir a la cancha con las casacas que utilizaba el combinado juvenil en el Sudamericano que se disputaba en ese país. Una situación atípica que le dio su toque de épica y potenció más el valor de esa noche.