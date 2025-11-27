Leonel Di Plácido vuelve a Atlético: una charla íntima sobre su regreso; Colace, el pasado y lo que sueña para el club

Cuando se le pregunta por su estado personal, no duda. “Estoy muy bien. Lo físico nunca fue un problema para mí. Me adapto rápido”, aclara. Sin embargo, admite que necesita reencontrarse con la pelota, con los ritmos y los automatismos del juego. Pero lo que más destaca es lo que cree que puede aportar: “Regreso con más experiencia. En mi primera etapa era un chico que soñaba. Hoy vuelvo con recorrido, con la cabeza más madura. Puedo aportar desde lo emocional, desde el compromiso, desde el ejemplo. Eso ya lo hablé con Hugo; queremos construir un equipo intenso y unido”.