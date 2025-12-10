Atlético Tucumán puso primera: así avanza la preparación y los movimientos del plantel

Atlético Tucumán continúa con su puesta a punto en el complejo Ojo de Agua. Durante la jornada de ayer, el plantel profesional dirigido por Hugo Colace completó su segundo día de pretemporada, dentro de una primera semana en la que se trabajará solo en el turno matutino y que estará atravesada por una serie de evaluaciones médicas por tandas antes de cada entrenamiento.
Tras los controles cardiológicos, los futbolistas desayunaron y comenzaron la práctica cerca de las 8. Según explicó el preparador físico, Osvaldo Scansetti, la planificación general de la pretemporada está dividida en tres etapas. La primera es la fase introductoria, orientada a recuperar el estado de forma, con trabajos físicos atenuados y ejercicios de circulación de pelota con baja carga. Luego llegará la etapa de “volumen”, con un aumento progresivo de las cargas; finalmente, la fase “específica”, enfocada directamente en la puesta a punto para el arranque de la competencia.
Desde la próxima semana, el plantel alternará turnos dobles (mañana y tarde) con turnos simples, con el propósito de incrementar la intensidad de trabajo. Entre el 22 y el 25 de diciembre habrá un receso por las fiestas navideñas; el segundo descanso, por Año Nuevo, será del 31 de diciembre al 2 de enero.
A partir de entonces, Atlético deberá acelerar todavía más su preparación, ya que tendrá una parada que se volvió tradición en las últimas pretemporadas: entre el 11 y el 16 de enero viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata por cuarto año consecutivo. Aunque los rivales aún no fueron confirmados, la idea es jugar el 12 y el 15 de enero en Montevideo y Maldonado. Este año, el “Decano” enfrentó a Universidad Católica de Chile (cayó 3-2) y a Unión de Santa Fe (perdió 2-1).
Después del viaje al país oriental, el equipo contará con una última semana de trabajo antes del debut en el Torneo Apertura 2026, previsto para el fin de semana del 24 de enero.
Respecto de la posibilidad de una serie de clásicos ante San Martín, por ahora es únicamente eso: una posibilidad. El calendario aprieta y deja poco margen, por lo que la realización de esos partidos sigue en veremos.
Colace se mostró conforme con la planificación. Con la tranquilidad de su continuidad ya asegurada, considera que el esquema diseñado se adapta al modelo de juego que pretende instalar: un Atlético intenso, propositivo y, por qué no, más protagonista.
El plantel 2026
Con la planificación prácticamente definida, ahora el cuerpo técnico y la CD deberán sentarse a evaluar, caso por caso, quiénes integrarán el plantel profesional de Atlético para la próxima temporada.
En el arco comenzaron los movimientos. Juan González finaliza su contrato y quedará en condición de jugador libre. Matías Mansilla se presentó en los primeros días de la pretemporada, pero no seguiría en el club: deberá entrenarse en Ojo de Agua hasta el 31 de diciembre y luego regresar a Estudiantes, dueño de su pase. Una situación similar vive Tomás Durso, a préstamo en Unión de Santa Fe hasta fin de año, pero con la obligación de volver a Atlético, que en enero de 2025 adquirió el 50% de su ficha por USD 250.000. El cuerpo técnico analizará su caso, aunque el arquero de 26 años no estaría dispuesto a regresar para ser suplente.
En el lateral derecho, Damián Martínez ya se despidió y no volvió a presentarse en el complejo. Por eso, Atlético movió rápido y cerró a Leonel Di Plácido, hasta ahora el único refuerzo confirmado. Competirá por el puesto con Maximiliano Villa.
En la zaga central también hay temas por resolver. Marcelo Ortiz termina su contrato a fin de año y no formó parte del plantel durante los primeros entrenamientos. Miguel Brizuela debe negociar su continuidad. El futuro de Fausto Grillo es incierto. Sí continuarán Gianluca Ferrari y Cléver Ferreira, acompañados por los juveniles Juan Pablo Posse y Luciano Vallejo.
El lateral izquierdo estará cubierto. Juan Infante volvió a los entrenamientos luego de recuperarse de su rotura de ligamentos, mientras que Ignacio Galván se sumará a la competencia por el puesto.
En el mediocampo se dio la noticia más fuerte: Guillermo “Bebé” Acosta, capitán e histórico del club, no será tenido en cuenta por el entrenador. Kevin López regresó a Independiente; Carlos Auzqui no se presentó y no seguirá; mientras que Kevin Ortiz y Adrián Sánchez continuarían, salvo imprevistos. También seguirían Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Nicolas Laméndola, Franco Nicola y Ramiro Ruiz Rodríguez. Habrá novedades sobre la continuidad de Lucas Román en los próximos días.
En ofensiva, Leandro Díaz y Lisandro Cabrera no continuarán. Sí lo hará Mateo Bajamich, quien queda como la opción con más rodaje en ataque. A él se sumará el juvenil Carlos Abeldaño.
A esta base se agregan los jóvenes que ya trabajaron con Primera en el tramo final del año y otros recién promovidos: Ramiro González (lateral derecho), Juan Pablo Posse (central), Luciano Vallejo (central), Ramiro Paunero (lateral izquierdo), Leandro Olima (volante), Leonel Vega (volante), Facundo Pimienta (volante), Rodrigo Granillo (delantero), Martín Ortega (volante) y Germain Vallejo (mediocampista).
Según trascendió, Atlético no anunciará nuevos refuerzos en los próximos días, aunque la idea es incorporar al menos un jugador por línea. Lo que sí está claro es el perfil que busca Colace: un plantel con una columna vertebral de experiencia acompañada por una fuerte presencia juvenil. Con varios pibes pidiendo pista, la competencia por un lugar en el equipo de cara a 2026 ya empezó.