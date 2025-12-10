Atlético Tucumán puso primera: así avanza la preparación y los movimientos del plantel

En el arco comenzaron los movimientos. Juan González finaliza su contrato y quedará en condición de jugador libre. Matías Mansilla se presentó en los primeros días de la pretemporada, pero no seguiría en el club: deberá entrenarse en Ojo de Agua hasta el 31 de diciembre y luego regresar a Estudiantes, dueño de su pase. Una situación similar vive Tomás Durso, a préstamo en Unión de Santa Fe hasta fin de año, pero con la obligación de volver a Atlético, que en enero de 2025 adquirió el 50% de su ficha por USD 250.000. El cuerpo técnico analizará su caso, aunque el arquero de 26 años no estaría dispuesto a regresar para ser suplente.