Desde Argelia especulan con una posible descalificación de la Selección Argentina del Mundial 2026 por el escándalo en la AFA

Las investigaciones judiciales que atraviesan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trascendieron las fronteras y, en algunos países, dieron lugar a conjeturas extremas. En Argelia, medios de comunicación comenzaron a instalar la versión de que la Selección Argentina podría ser descalificada del Mundial 2026 como consecuencia del escándalo que involucra a las autoridades del fútbol local.
El rumor se apoya en una hipótesis que ya había circulado previamente en portales de España y Francia: una eventual intervención estatal sobre la AFA, algo que, según el reglamento de la FIFA, podría derivar en sanciones severas, incluida la exclusión de competiciones internacionales. A partir de ese escenario, en Argelia llevaron la especulación un paso más allá.
Sitios como Algeria Actu Foot, especializado en el seguimiento del seleccionado argelino, plantearon que una hipotética descalificación de la Albiceleste le permitiría a Argelia quedarse automáticamente con los tres puntos del partido debut del Grupo J, programado para el 16 de junio en Kansas City. Incluso, el portal sostuvo que con ese resultado y un empate posterior, el equipo dirigido por Vladimir Petković podría avanzar como uno de los mejores terceros a los 16avos de final.
En la misma línea, Africa Foot United advirtió que el cruce entre Argelia y Argentina “podría verse amenazado” por el riesgo de exclusión del seleccionado argentino, al que describió como envuelto en una causa judicial de alto impacto. TSA Algérie, uno de los diarios más importantes del país, también se sumó al clima de incertidumbre al señalar que “un fuerte rival de la selección argelina en la primera ronda del Mundial 2026 podría ser excluido del torneo debido a un escándalo”.
El trasfondo de estas versiones está vinculado a la causa judicial en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal relacionadas con dirigentes de la AFA. En ese marco, la Justicia secuestró 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón de una propiedad ubicada en Pilar, medida que incluyó la filmación del lugar, la toma de fotografías y la tasación de los bienes. La investigación busca determinar si el inmueble y los objetos incautados forman parte de un esquema de ocultamiento patrimonial.
Mientras tanto, desde la FIFA no hubo ningún pronunciamiento oficial y el cronograma del Mundial 2026 se mantiene sin cambios. Argentina integrará el Grupo J y debutará ante Argelia el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego jugará en Dallas frente a Austria, el 22 de junio, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27.
Por ahora, todo lo que circula en Argelia no pasa de ser una cadena de especulaciones alimentadas por el contexto judicial y político del fútbol argentino. Sin decisiones formales ni comunicados del máximo organismo, la presencia de la Selección en la próxima Copa del Mundo sigue, al menos oficialmente, fuera de discusión.