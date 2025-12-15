Desde Argelia especulan con una posible descalificación de la Selección Argentina del Mundial 2026 por el escándalo en la AFA

El trasfondo de estas versiones está vinculado a la causa judicial en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal relacionadas con dirigentes de la AFA. En ese marco, la Justicia secuestró 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón de una propiedad ubicada en Pilar, medida que incluyó la filmación del lugar, la toma de fotografías y la tasación de los bienes. La investigación busca determinar si el inmueble y los objetos incautados forman parte de un esquema de ocultamiento patrimonial.