Mundial 2026: canciones con acentos nunca oídos, y banderas que jamás habían flameado en las tribunas

Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao representan distintas regiones: Asia Central, Medio Oriente, África Atlántica y el Caribe: una radiografía de la globalización del fútbol. Sus selecciones combinan jugadores locales con futbolistas que nacieron, se criaron o se formaron futbolísticamente en otro país, pero que representan a la selección de origen de sus padres o abuelos -una tendencia cada vez más común en países con migraciones históricas-: muchos jugadores de Cabo Verde, que nacieron en Portugal; varios de Curazao nacieron en Países Bajos. Y esto también cuenta para los casos de las selecciones que todavía deben ganarse un cupo en el repechaje: jugadores de Surinam se formaron en Países Bajos y muchos integrantes de la selección de Kosovo juegan en ligas de Suiza o de Alemania, países donde sus familias emigraron durante los 90.