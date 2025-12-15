La lluvia frustró la revancha de Las Leonas ante Países Bajos en Santiago del Estero

Según el reglamento de la Federación Internacional de Hockey (FIH), cuando un partido no puede comenzar el día programado se lo considera cancelado. En estos casos, si no hay acuerdo entre las partes para una reprogramación, la situación queda sujeta a la evaluación de las autoridades del organismo. Por ese motivo, existe la posibilidad de que Países Bajos sea considerado ganador del cruce, ya que se había impuesto en el primer enfrentamiento ante Argentina.