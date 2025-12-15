La lluvia frustró la revancha de Las Leonas ante Países Bajos en Santiago del Estero

Las Leonas no pudieron tener su esperado desquite frente a Países Bajos en el cierre de la primera ventana de la FIH Pro League. El partido, programado para la noche del domingo en Santiago del Estero, fue suspendido de manera definitiva a raíz de una fuerte tormenta eléctrica y las malas condiciones climáticas que afectaron a la ciudad.
El encuentro debía comenzar a las 21.30, pero primero fue demorado por más de una hora ante la persistencia del mal tiempo. Finalmente, el Director del Partido resolvió suspenderlo, ya que el juego nunca llegó a iniciarse. De esta manera, el seleccionado argentino femenino se quedó sin la posibilidad de buscar revancha ante las neerlandesas, que habían ganado el primer cruce de la ventana.
Según el reglamento de la Federación Internacional de Hockey (FIH), cuando un partido no puede comenzar el día programado se lo considera cancelado. En estos casos, si no hay acuerdo entre las partes para una reprogramación, la situación queda sujeta a la evaluación de las autoridades del organismo. Por ese motivo, existe la posibilidad de que Países Bajos sea considerado ganador del cruce, ya que se había impuesto en el primer enfrentamiento ante Argentina.
No obstante, también se analiza la chance de que el partido pueda disputarse el próximo año, durante alguna de las giras que Las Leonas realicen por Europa, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.
La suspensión dejó un sabor amargo en el plantel dirigido por Fernando Ferrara, que tenía la intención de jugar el partido incluso en una reprogramación inmediata. Además, la situación reglamentaria determinó que Países Bajos sumara el doble de puntos en esta ventana, ya que el primer encuentro entre ambos había sido suspendido cuando restaban pocos minutos del último cuarto, pero con triunfo neerlandés por 4-0, marcador que se dio por válido.
De esta manera, Las Leonas cerraron su participación en Santiago del Estero con un balance de un triunfo ante Alemania por 1-0, un empate con las germanas que derivó en victoria por penales australianos (1-1 y 5-4) y una derrota frente a Países Bajos. Con un partido menos disputado, el seleccionado argentino finalizó la ventana en el tercer lugar de la tabla con cinco puntos, por detrás de Países Bajos y Bélgica.
Las Leonas volverán a presentarse en la FIH Pro League el próximo año. En Australia, el equipo argentino se medirá ante el seleccionado local y frente a Irlanda, en una nueva ventana que marcará la continuidad del certamen internacional.