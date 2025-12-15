Estos son los mejores días y horarios para encontrar pasajes de avión más baratos

A pocas semanas del inicio de la temporada de vacaciones, miles de argentinos ya planifican sus viajes y afinan el presupuesto. En ese contexto, cobran relevancia distintas estrategias para ahorrar, entre ellas un dato clave: un especialista reveló cuáles son los días y horarios más convenientes para comprar pasajes de avión y conseguir precios más bajos.
Yan Stavisski, quien es conocido por dar recomendaciones sobre viajes, brindó algunos consejos en momentos en que la inflación, el alto precio del dólar y las estrategias de mercado de las aerolíneas hacen que un viaje en avión puede llegar a costar varios cientos de dólares.
Según el joven, es muy importante prestarle atención al día y la hora en que se realiza la compra de un pasaje. “Los vuelos más baratos son los martes a las 12 hasta el miércoles a las 23. Los más caros salen desde el jueves a las 12 al sábado a las 00”, asegura.
También aconseja no dejar rastro de los sitios que visitamos al navegar por Internet. Para eso él hace uso de una VPN para conectarse a Internet y ocultar la dirección IP, así como la verdadera ubicación, puede servir para ahorrar varios dólares. “Usa una VPN de otro país cuando reserves vuelos para ahorrar mucho”, escribió.
Vacaciones y pasajes: viajar los días de menos demanda
Buscar tickets en días en los cuales no viaja mucha gente: martes y miércoles, por ejemplo. Por lo general, las personas viajan los viernes, sábados y domingos; días en los que no van al trabajo y se toman un descanso dominical. Aquí también hay que tener en cuenta la disponibilidad de tiempo del viajero.
Puede sonar premeditado y hasta apresurado, pero si aparta con anticipación su vuelo puede obtener un precio económico, dado que el valor empezará a ascender conforme se acerque la fecha del despegue.
Vacaciones: comprar el paquete turístico, otra forma de ahorrar dinero
Si bien esto no disminuye el valor del pasaje, sí es posible encontrar grandes ofertas en hoteles, alimentación y otros servicios que requerirá en el lugar a visitar. De alguna manera optimizará sus finanzas de viaje, como los siguientes ítems:
- Establecer un presupuesto: A la hora de tomarse vacaciones, existen miles de destinos a elegir. Sin embargo, es necesario establecer un monto total del dinero que se desea destinar a esos días antes de realizar las reservas.
- Experiencia: Es importante comprender qué se desea lograr con esta travesía: si recorrer ciudades, centros comerciales y museos, descansar o realizar turismo aventura.
- Elegir la duración: El tiempo destinado a esta experiencia es clave para decidir si se conocerá más de un destino y, en consecuencia, evaluar el traslado. Asimismo, elegir una duración es clave para comprender cuánto tiempo se podrá destinar a cada actividad.
- Destino: Una vez considerado los puntos anteriores, se podrá seleccionar un lugar a visitar. A la hora de elegir, la oferta hotelera, las opciones gastronómicas, las excursiones y el tipo de actividades disponibles juegan un gran papel.
- Utilizar mapas virtuales: Google Maps ofrece la opción de Guardar Sitios dentro de sus mapas y descargarlos. Esto es ideal para quienes viajen al exterior o a destinos donde no encuentren conexión a internet. Asimismo, permite seleccionar una ruta para explorar y recordar puntos de interés.