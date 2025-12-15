Secciones
SociedadTurismo

Estos son los mejores días y horarios para encontrar pasajes de avión más baratos

Un especialista reveló cuáles son los días y horarios ideales para comprar pasajes de avión más baratos y ahorrar en las vacaciones.

¿Qué días y qué horarios son los mejores para comprar pasajes de avión baratos? ¿Qué días y qué horarios son los mejores para comprar pasajes de avión baratos?
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

A pocas semanas del inicio de la temporada de vacaciones, miles de argentinos ya planifican sus viajes y afinan el presupuesto. En ese contexto, cobran relevancia distintas estrategias para ahorrar, entre ellas un dato clave: un especialista reveló cuáles son los días y horarios más convenientes para comprar pasajes de avión y conseguir precios más bajos.

Yan Stavisski, quien es conocido por dar recomendaciones sobre viajes, brindó algunos consejos en momentos en que la inflación, el alto precio del dólar y las estrategias de mercado de las aerolíneas hacen que un viaje en avión puede llegar a costar varios cientos de dólares.

¿Vacaciones en la naturaleza para desconectar? Esto es lo que cuesta armar el equipo de camping

¿Vacaciones en la naturaleza para desconectar? Esto es lo que cuesta armar el equipo de camping

Según el joven, es muy importante prestarle atención al día y la hora en que se realiza la compra de un pasaje. “Los vuelos más baratos son los martes a las 12 hasta el miércoles a las 23. Los más caros salen desde el jueves a las 12 al sábado a las 00”, asegura.

También aconseja no dejar rastro de los sitios que visitamos al navegar por Internet. Para eso él hace uso de una VPN para conectarse a Internet y ocultar la dirección IP, así como la verdadera ubicación, puede servir para ahorrar varios dólares. “Usa una VPN de otro país cuando reserves vuelos para ahorrar mucho”, escribió.

Vacaciones y pasajes: viajar los días de menos demanda

Buscar tickets en días en los cuales no viaja mucha gente: martes y miércoles, por ejemplo. Por lo general, las personas viajan los viernes, sábados y domingos; días en los que no van al trabajo y se toman un descanso dominical. Aquí también hay que tener en cuenta la disponibilidad de tiempo del viajero.

Puede sonar premeditado y hasta apresurado, pero si aparta con anticipación su vuelo puede obtener un precio económico, dado que el valor empezará a ascender conforme se acerque la fecha del despegue.

Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Vacaciones: comprar el paquete turístico, otra forma de ahorrar dinero

Si bien esto no disminuye el valor del pasaje, sí es posible encontrar grandes ofertas en hoteles, alimentación y otros servicios que requerirá en el lugar a visitar. De alguna manera optimizará sus finanzas de viaje, como los siguientes ítems:

- Establecer un presupuesto: A la hora de tomarse vacaciones, existen miles de destinos a elegir. Sin embargo, es necesario establecer un monto total del dinero que se desea destinar a esos días antes de realizar las reservas.

- Experiencia: Es importante comprender qué se desea lograr con esta travesía: si recorrer ciudades, centros comerciales y museos, descansar o realizar turismo aventura.

- Elegir la duración: El tiempo destinado a esta experiencia es clave para decidir si se conocerá más de un destino y, en consecuencia, evaluar el traslado. Asimismo, elegir una duración es clave para comprender cuánto tiempo se podrá destinar a cada actividad.

- Destino: Una vez considerado los puntos anteriores, se podrá seleccionar un lugar a visitar. A la hora de elegir, la oferta hotelera, las opciones gastronómicas, las excursiones y el tipo de actividades disponibles juegan un gran papel.

- Utilizar mapas virtuales: Google Maps ofrece la opción de Guardar Sitios dentro de sus mapas y descargarlos. Esto es ideal para quienes viajen al exterior o a destinos donde no encuentren conexión a internet. Asimismo, permite seleccionar una ruta para explorar y recordar puntos de interés.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
1

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
3

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
4

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
5

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia
6

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Más Noticias
Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Comentarios