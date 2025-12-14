Fuerte caída de granizo en El Cadillal: gran parte de Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica naranja

Una intensa caída de granizo se registró en las últimas horas en El Cadillal, generando preocupación entre vecinos y turistas que se encontraban en la zona. El fenómeno se dio en el marco de una alerta meteorológica naranja por tormentas que rige para gran parte de la provincia de Tucumán, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Zonas afectadas por la alerta meteorológica en Tucumán
El alerta incluye a los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
En estas áreas se esperan tormentas fuertes a severas, algunas de ellas con potencial para generar abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.
Lluvias intensas y posibles daños
De acuerdo al parte oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada. Estas condiciones podrían provocar anegamientos temporarios, crecidas repentinas y complicaciones en el tránsito, especialmente en zonas urbanas y caminos rurales.
La caída de granizo en El Cadillal fue uno de los primeros eventos fuertes asociados a este sistema de tormentas, y no se descarta que situaciones similares se repitan en otras localidades.
Recomendaciones ante la alerta por tormentas
Desde los organismos de emergencia se difundieron una serie de recomendaciones para la población:
Seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma.
Salir solo si es estrictamente necesario.
Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.
Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.
Cargar los teléfonos celulares con anticipación.
Tener agendados los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.