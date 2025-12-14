San Pablo confía en la revancha tras la caída ante Tucumán Central

San Pablo dejó una imagen competitiva pese a la derrota ajustada frente a Tucumán Central. El 0-1, por la ida de los cuartos de final del Regional Federal Amateur, generó bronca por el resultado, pero también confianza en el funcionamiento del equipo, que por largos pasajes fue protagonista del juego. Así lo expresó el entrenador Alejandro Bernat .
“El equipo estuvo bien. Todo lo que practicamos en la semana salió a la perfección”, analizó el entrenador, conforme con el rendimiento pese al traspié. El DT remarcó que, por momentos, San Pablo fue superior y lamentó el error que terminó definiendo el encuentro. “El error nuestro nos costó carísimo. Antes del gol tuvimos situaciones claras, mano a mano, que no pudimos concretar”, explicó.
Una lectura similar hizo Ignacio López, volante creativo y conductor del equipo. “Sabíamos que iba a ser un partido duro”, señaló. Según el mediocampista, Tucumán Central apostó a su fórmula habitual. “Ellos intentaron con su juego de siempre, tirarla a Velárdez para que la baje. Se encontraron con ese gol desde afuera del área”, describió. “Después fuimos nosotros los que propusimos y quisimos jugar. La llave quedó abierta y en nuestra cancha vamos a dar pelea. Estamos confiados en que lo podemos dar vuelta, como pasó contra Central Norte”, afirmó.
Federico Duguech, defensor y protagonista de la situación más clara del partido, también se mostró convencido.
“Fue un partido muy físico, con la lluvia como condimento. Nosotros los fuimos a buscar y por momentos generamos más”, explicó.
El central recordó la jugada que pudo cambiar la historia. “Tuve una situación clara que me saca muy bien el arquero”, analizó.
Más allá de la derrota, Duguech fue optimista. “Es un resultado que nos mantiene en partido. Definimos en nuestra cancha y tenemos la ilusión de revertirlo, como ya nos pasó antes”, cerró.