San Pablo confía en la revancha tras la caída ante Tucumán Central

Una lectura similar hizo Ignacio López, volante creativo y conductor del equipo. “Sabíamos que iba a ser un partido duro”, señaló. Según el mediocampista, Tucumán Central apostó a su fórmula habitual. “Ellos intentaron con su juego de siempre, tirarla a Velárdez para que la baje. Se encontraron con ese gol desde afuera del área”, describió. “Después fuimos nosotros los que propusimos y quisimos jugar. La llave quedó abierta y en nuestra cancha vamos a dar pelea. Estamos confiados en que lo podemos dar vuelta, como pasó contra Central Norte”, afirmó.