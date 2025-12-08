El Regional Federal Amateur ingresa en la fase decisiva

El ganador del duelo tucumano tendrá un camino definido: disputará semifinales y final siempre comenzando de local. En la próxima instancia se cruzará con el vencedor de la llave entre Los Cachorros (Salta) y Boroquímica (Rosario de Lerma). Las semifinales están programadas para el 4 y 11 de enero de 2026, mientras que la definición de la región se jugará el 18 y 25 del mismo mes.