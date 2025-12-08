El Regional Federal Amateur ingresa en la fase decisiva

El Consejo Federal de la AFA confirmó el cronograma completo para la definición de la Región Norte del Regional Federal Amateur, mientras Tucumán Central y San Pablo se preparan para abrir su serie de cuartos de final. El partido de ida se disputará este sábado, desde las 17 en cancha del “Rojo”.
El ganador del duelo tucumano tendrá un camino definido: disputará semifinales y final siempre comenzando de local. En la próxima instancia se cruzará con el vencedor de la llave entre Los Cachorros (Salta) y Boroquímica (Rosario de Lerma). Las semifinales están programadas para el 4 y 11 de enero de 2026, mientras que la definición de la región se jugará el 18 y 25 del mismo mes.
Por la otra parte del cuadro, los cruces serán: Talleres (Perico)-Altos Hornos Zapla y Sportivo Pocitos-Atlético San Pedro, de donde saldrá el rival del ganador de la zona tucumana en una eventual final regional.
Pensando en el encuentro del sábado, ambos equipos retomarán hoy los entrenamientos. En Tucumán Central, la principal duda pasa por la evolución del capitán Franco Barrera, quien sufrió una contractura en el isquiotibial derecho que lo dejó fuera del partido contra Sportivo Guzmán. Si logra recuperarse, Walter Arrieta lo incluiría en lugar de Dardo Ovejero.
En San Pablo, Alejandro Bernat no podrá contar con Gonzalo Quinteros, expulsado en el duelo frente a Central Norte. Aunque el delantero no suele ser titular, su ausencia reduce alternativas ofensivas. La incógnita pasa por el regreso del capitán Hasan Jadur, quien en el último compromiso sólo pudo disputar algunos minutos por una contractura en la pierna izquierda.
La cuarta categoría del fútbol argentino ingresa así en su etapa decisiva, con los equipos tucumanos en plena búsqueda del sueño mayor: ascender al Federal A.