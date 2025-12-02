Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Los domingos tenían otro color. Eran los días de las visitas, aunque verlo a su hijo Tiziano, de apenas 7 años, era casi un lujo imposible. “Fue una vez y no quiso volver. Tenían que estar desde las cinco de la mañana para entrar al mediodía. Era muy duro para él”, recuerda. Aun así, ver llegar a su familia (su mamá Verónica, su papá Aníbal, su mujer Dana, sus hermanos, su abuela Irma, su tía y su ahijado) era “una caricia al alma”; una pausa en el ruido, una confirmación de que afuera había alguien esperándolo.