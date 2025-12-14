Con un gol de Bruno Medina, Tucumán Central tomó ventaja frente a San Pablo

Bruno Medina, sin duda, es el principal referente de Tucumán Central. Busca, pelea, lucha y tiene un olfato invaluable. Huele el peligro, levanta la mirada y saca a relucir sus armas. Eso hizo a lo largo de todo el año. Esa fue una de las razones por las que se convirtió en el “hombre-gol” de la Liga Tucumana, con 18 tantos, y por la que volvió a ser decisivo en el duelo frente a San Pablo, por la ida de los cuartos de final del Regional Federal Amateur. El “9” controló una salida de Patricio Krupoviesa, aprovechó el mal posicionamiento del arquero Maximiliano Flores y, con un latigazo de media distancia, puso el 1-0 definitivo.