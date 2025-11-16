Tucumán Central: un campeón moldeado desde enero

Para el técnico, su mayor ventaja estuvo siempre en la calidad del plantel. “Soy un bendecido en el lugar donde estoy. Si me dijeran de elegir a los mejores jugadores de Tucumán, creo que los tenía a todos. Esa es la virtud: tenía lo mejor”, destacó. Y explicó por qué apostó por futbolistas experimentados, incluso cuando algunos lo criticaban. “Les decían que eran jugadores grandes, pero yo busqué jugadores que en esta clase de partidos tengan personalidad. Jugadores ganadores, que no les pesen estos partidos y que, a pesar de un error, puedan resurgir y cambiar todo”, describió.