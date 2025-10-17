Procrear en Manantial Sur: aún no se definió la operatoria para las inscripciones

En diálogo con LG PLAY, el funcionario reconoció que el proyecto reflotado por el Gobierno de Tucumán despertó la expectativa e ilusión de mucha gente, que se acercó a las oficinas del Ipvdu a preguntar los requisitos. “En los próximos meses se va a resolver cómo va a ser la operatoria para poder ingresar y ser adjudicatario. Se va a comunicar para que puedan inscribirse en un sorteo quienes reúnan los requisitos. Todavía no está abierto, es importante comunicar eso”, manifestó.