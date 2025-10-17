Procrear en Manantial Sur: aún no se definió la operatoria para las inscripciones

El interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Hugo Cabral, aclaró que todavía no se resolvió cómo será la operatoria para poder inscribirse para el sorteo de adjudicatarios para el Complejo Habitacional Procrear. La Provincia desarrolla actualmente la primera etapa de un proyecto con 3.000 soluciones habitacionales: 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios.
En diálogo con LG PLAY, el funcionario reconoció que el proyecto reflotado por el Gobierno de Tucumán despertó la expectativa e ilusión de mucha gente, que se acercó a las oficinas del Ipvdu a preguntar los requisitos. “En los próximos meses se va a resolver cómo va a ser la operatoria para poder ingresar y ser adjudicatario. Se va a comunicar para que puedan inscribirse en un sorteo quienes reúnan los requisitos. Todavía no está abierto, es importante comunicar eso”, manifestó.
Recorrida
El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió ayer la primera etapa de los trabajos que se están llevando a cabo desde hace dos meses en 100 hectáreas de Manantial Sur. En total son 572 viviendas y 22 locales comerciales. En 16 meses más estarán listas las primeras viviendas, y después pasaremos a la segunda etapa”, indicó. Precisó que en el desarrollo están contemplados monoblocks, y también cinco de las 13 torres previstas, las cuales tienen un plazo total de 24 meses.
Cabral destacó que un desarrollo habitacional de estas magnitudes no solamente beneficiará al barrio en sí, sino también a los vecinos de la zona. Mencionó que se harán los trabajos necesarios para dotar de servicios como agua potable, tratamiento de líquidos cloacales, electricidad e incluso gas natural.
El proyecto -uno de los más grandes del país- nació bajó la órbita de la Nación y se puso en marcha en julio de 2023, pero quedó suspendido con un avance del 15%. La administración que encabeza Jaldo tomó la decisión de reactivar los trabajos, que tendrán una inversión total de $80.000 millones.