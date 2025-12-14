Fiesta del Deporte 2025: quiénes son los nominados y cómo se elegirá al deportista tucumano del año

Se acabó la espera. Después de meses de competencia, sueños, sacrificio y victorias que dejaron huella, llegó el día más esperado por el deporte tucumano. Este lunes, desde las 20, uno de los salones del Sheraton Hotel Tucumán volverá a encender su brillo para recibir una nueva edición de la Fiesta del Deporte, el encuentro en el que LA GACETA distinguirá a los atletas más destacados del año y entregará el premio mayor: el galardón al mejor deportista tucumano de 2025.
En su edición número 21, la ceremonia (que comenzó en 2002 y que sólo se detuvo durante la pandemia) tendrá una conducción especial: Carolina Servetto y Bruno Farano serán los encargados de guiar una velada cargada de emoción, reconocimiento y memoria deportiva. Como cada año, el premio mayor se definirá mediante la votación de un jurado de notables integrado por periodistas de LA GACETA, representantes de otros medios y referentes del deporte de la provincia.
Los 25 deportistas ternados esta noche no sólo brillaron en sus disciplinas: también representaron el espíritu tucumano en cada escenario que pisaron. La selección estuvo a cargo del equipo de periodistas especializados de este diario, quienes evaluaron dos criterios fundamentales: que el atleta fuera tucumano y que durante el año haya competido total o parcialmente en la provincia, o que haya defendido los colores de Tucumán en competencias nacionales. Por ese motivo, quienes sólo actuaron en el exterior no entraron en esta edición, decisión que preserva el sentido original de la fiesta: celebrar el deporte que se vive y se respira en la provincia.
Además del premio mayor, se otorgarán seis menciones especiales que ponen en valor historias, trayectorias y hazañas que marcaron este 2025. El “Premio a la Trayectoria” será para Roberto Albornoz, símbolo de una vida dedicada a la formación deportiva. En hockey, será distinguido Ignacio Nardolillo, por su crecimiento y proyección nacional. El tenis tendrá un homenaje muy especial: Mercedes Paz será reconocida por su liderazgo transformador al frente de la Billie Jean King Cup, desde donde impulsó un recambio histórico para el tenis femenino argentino.
El rugby, uno de los grandes orgullos provinciales, también tendrá su momento: Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti y Gonzalo García recibirán una distinción por su presencia en la elite del rugby mundial. Y finalmente, Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski serán homenajeados por su extraordinaria proeza: cruzar el Río de la Plata, una de las travesías más exigentes del continente.
Esta noche, Tucumán celebrará su pasión. Y un nuevo nombre quedará grabado en la historia.
Los 25 nominados
- Ezequiel Chavarría (Atletismo)
- Lorenzo Liverani (Automovilismo)
- Pablo Osores (Básquet)
- Rodrigo “C4” Ruiz (Boxeo)
- Carlos Castillo (Ciclismo)
- Pablo Lencina (Fútbol)
- Franco Ferroni (Futsal)
- Mariano Malmierca (h) (Golf)
- Eduardo Morales (Handball)
- Lourdes Solórzano (Hípismo)
- Rocío Campero (Hockey)
- María Emilia Filgueira (Mountain bike)
- José María Mercado (Motociclismo)
- Juan Pablo Torres (Natación)
- Gonzalo Zamora y Martín Rey (Pádel)
- Anbar Victoria Acevedo (Patín)
- Estanislao Colombres (Pato)
- Gonzalo Paz Posse (Polo)
- Mateo Pasquini (Rugby)
- Daniela González Fanjul (Sóftbol)
- Analía Quiroga (Taekwondo)
- Máximo Zetune (Tenis)
- Joaquín Cisneros (Tiro)
- Facundo Morán (Turf)
- Julieta Medina Sarmiento (Vóley)