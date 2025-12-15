Secciones
Un paro de controladores puede afectar los vuelos

El gremio que los representa anunció un cronograma de afectaciones en los servicios nacionales e internacionales.

RECLAMO. Los controladores siguen en pie de lucha por sus salarios. RECLAMO. Los controladores siguen en pie de lucha por sus salarios.
Hace 5 Hs

Los vuelos nacionales e internacionales pueden verse afectado por el paro anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos. El gremio anunció un cronograma de medidas de fuerza ante el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Atepsa ya había realizado una serie de interrupciones en la operación durante noviembre, impactando en la aviación de carga, y alegó el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía. “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, manifestaron desde Atepsa en un comunicado.

Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, además de ítems como la revisión del monto por refrigerio y de trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de paritaria.

Situación salarial angustiante

El sindicato señaló que estas situaciones fueron planteadas hace más de tres meses sin obtener respuestas. “Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante, ya que los trabajadores de los servicios de navegación aérea debemos tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes por la falta de respuestas”, indicaron. El cronograma de paros definido es el siguiente:

• Miércoles 17, de 8 a 11: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

• Jueves 18, de 16 a 19: demoras en los despegues de vuelos con destino nacional.

• Martes 23, de 19 a 23: afectarán vuelos con destino nacional.

• Sábado 27, de 14 a 17: complicaciones con vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

• Lunes 29, de 8 a 11: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Paro de controladores aéreos: cómo afectará los vuelos hasta fin de año

Paro de controladores aéreos: cómo afectará los vuelos hasta fin de año

Atepsa indicó que la medida solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro. Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y de seguir negociando. Además, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 con el fin de resolver el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.

