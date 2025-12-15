Los viajes con escala en Lima tienen un sobrecosto por una tarifa especial

En plena temporada alta, el Aeropuerto Internacional peruano Jorge Chávez comenzó a cobrar una tarifa especial a los pasajeros que hacen conexión internacional desde Lima, la capital de ese país. El operador del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), implementó la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que obliga a quienes llegan desde un vuelo internacional y siguen viaje hacia otro destino a pagar U$S 11,86 durante su paso por la terminal peruana. El cobro de esta tasa había causado inquietud en el gobernador Osvaldo Jaldo, en virtud del sobrecosto de los pasajes en la reactivación de esta ruta aérea por parte de Latam.
Los vuelos partirán desde Lima los martes, viernes y domingos a las 23,50 (hora local), y llegarán a Tucumán a las 5 del día siguiente. En sentido inverso, despegarán desde el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo los lunes, miércoles y sábados a las 6, aterrizando en Lima a las 7,20.
La TUUA de transferencia se aplica a todos los pasajeros en conexión internacional que utilicen las instalaciones del aeropuerto como escala. Según explicaron desde LAP, el monto corresponde a los servicios que presta la terminal durante el proceso de embarque.
El dato clave que aporta el sitio TN.com: el 70% de los argentinos que viajan al exterior hacen conexión en Lima, por lo que la mayoría deberá asumir este sobrecosto. El cobro no lo realizan las aerolíneas ni está incluido en el pasaje: se paga directamente en el aeropuerto, ya sea en módulos presenciales, con agentes con POS móviles o a través de una plataforma online.
Carteles
En la web de LAP y en la propia terminal abundan los carteles y códigos QR que invitan a abonar la tarifa y evitar filas. El mensaje es claro: “¿Hacés escala en Lima? Pagá la tarifa de conexión internacional. Evitá las colas al pagar online con este QR”. El monto a abonar, U$S 11,86, está bien visible.
La tarifa no se aplica si el pasajero tiene dos tickets distintos para cubrir los dos tramos del recorrido. Es decir, si alguien compró por separado un pasaje Tucumán-Lima y otro Lima-Miami, por ejemplo, no debería pagar la TUUA de transferencia.
Sin embargo, en esos casos, el pasajero pagará otro cargo mayor: la tasa de salida desde Lima, que sí está incluida en el ticket y ronda los U$S 32, mucho más que la tarifa de transferencia. En la mayoría de los principales aeropuertos de Sudamérica, como Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México, Panamá, Quito, Guayaquil, El Salvador y Buenos Aires, la tasa por hacer escala es cero. Solo São Paulo cobra una tarifa reducida de U$S 2,50 por tramo.