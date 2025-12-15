Los viajes con escala en Lima tienen un sobrecosto por una tarifa especial

En plena temporada alta, el Aeropuerto Internacional peruano Jorge Chávez comenzó a cobrar una tarifa especial a los pasajeros que hacen conexión internacional desde Lima, la capital de ese país. El operador del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), implementó la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que obliga a quienes llegan desde un vuelo internacional y siguen viaje hacia otro destino a pagar U$S 11,86 durante su paso por la terminal peruana. El cobro de esta tasa había causado inquietud en el gobernador Osvaldo Jaldo, en virtud del sobrecosto de los pasajes en la reactivación de esta ruta aérea por parte de Latam.