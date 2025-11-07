Jaldo manifestó su preocupación por una medida en Perú que pondría en riesgo el vuelo a Lima

El principal punto de conflicto es el impacto económico directo de la TUUA. La implementación de esta tarifa de Transferencia implica que una familia tipo, que utilice Lima como centro de conexión, deberá afrontar la "erogación de sumas muy considerables". Jaldo destacó en el escrito que esta tarifa se traduce en un "sobrecosto directo para los pasajeros argentinos en conexión en Lima," mientras que el mismo recargo "no se verifica en el caso de los innumerables pasajeros peruanos que viajan en forma permanente a través de la República Argentina y de esta provincia de Tucumán".