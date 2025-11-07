Secciones
Política

Jaldo manifestó su preocupación por una medida en Perú que pondría en riesgo el vuelo a Lima

El Gobierno expresó su inquietud ante la posible aplicación de una Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia en el aeropuerto de la capital peruana.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. FOTO X Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. FOTO X
Hace 1 Hs

El Gobierno provincial ha manifestado su "extrema preocupación" ante la posible implementación de una Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú. Esta medida podría poner en riesgo el inicio de la ruta aérea Lima-Tucumán, originalmente programada para el 14 de diciembre del corriente año, señalaron en el Poder Ejecutivo (PE).

El gobernador Osvaldo Jaldo remitió una carta el 6 de noviembre al ministro de Transporte y Comunicaciones del Perú, Aldo Prieto Barrera, exponiendo y alertando sobre la situación. Según la comunicación, la incertidumbre generada por la TUUA ha "puesto en duda el comienzo de la operación" de la nueva ruta, según una comunicación del operador aéreo peruano Latam Airlines Perú S.A.

El Gobierno alertó que una “potencial pérdida de una conexión aérea representa un grave retroceso en los esfuerzos seguramente compartidos, tanto por esta provincia como por su país, por impulsar el turismo internacional y la llegada de inversiones, facilitar el comercio exterior y la logística de nuestros productores, y mejorar la conexión de nuestros ciudadanos con el resto del mundo”.

El principal punto de conflicto es el impacto económico directo de la TUUA. La implementación de esta tarifa de Transferencia implica que una familia tipo, que utilice Lima como centro de conexión, deberá afrontar la "erogación de sumas muy considerables". Jaldo destacó en el escrito que esta tarifa se traduce en un "sobrecosto directo para los pasajeros argentinos en conexión en Lima," mientras que el mismo recargo "no se verifica en el caso de los innumerables pasajeros peruanos que viajan en forma permanente a través de la República Argentina y de esta provincia de Tucumán".

En la misiva, el mandatario tucumano subrayó los grandes esfuerzos que la provincia está realizando para mejorar la infraestructura aeroportuaria y promover la conectividad aérea. “En este contexto, me permito destacar que el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán ha logrado consolidar recientemente la ruta directa a la ciudad de Panamá, la cual opera actualmente sin la aplicación de tasas de transferencia similares a la TUUA. Asimismo, es una aspiración de esta administración lograr que los operadores aéreos retomen las rutas entre la provincia y el Aeropuerto de Sao Paulo, en la República Federativa del Brasil”, señaló el documento oficial.

El Gobierno provincial advirtió que la implementación de esta nueva tarifa "inclinará la elección de los viajeros del Noroeste Argentino por opciones de viaje que no utilicen Lima como centro de conexión".

El gobernador remarcó que “confía en la gestión del ministro Prieto Barrera para encontrar una solución definitiva e inmediata" que considere la "eliminación de la TUUA de Transferencia Internacional" y restablezca la previsibilidad necesaria para los pasajeros.

“Una solución favorable asegurará la puesta en marcha de esta ruta clave y reafirmará el compromiso de nuestros países con el crecimiento y la conectividad regional”, indicó la nota oficial firmada por Jaldo.

Temas LatamTucumánAeropuerto Internacional Benjamín MatienzoBrasilPerúSan PabloOsvaldo JaldoLima
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
4

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
5

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
Conflicto en el transporte: esta tarde se definirá si sigue el paro de colectivos en la capital

Conflicto en el transporte: esta tarde se definirá si sigue el paro de colectivos en la capital

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Piden que se fijen las multas en la capital a través de un registro de infractores de tránsito

Piden que se fijen las multas en la capital a través de un registro de infractores de tránsito

Bronca y resignación en Tucumán, en un nuevo día de paro de colectivos: “Todas las líneas son un desastre”

Bronca y resignación en Tucumán, en un nuevo día de paro de colectivos: “Todas las líneas son un desastre”

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Comentarios