Jaldo manifestó su preocupación por una medida en Perú que pondría en riesgo el vuelo a Lima

El Gobierno provincial ha manifestado su "extrema preocupación" ante la posible implementación de una Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú. Esta medida podría poner en riesgo el inicio de la ruta aérea Lima-Tucumán, originalmente programada para el 14 de diciembre del corriente año, señalaron en el Poder Ejecutivo (PE).
El gobernador Osvaldo Jaldo remitió una carta el 6 de noviembre al ministro de Transporte y Comunicaciones del Perú, Aldo Prieto Barrera, exponiendo y alertando sobre la situación. Según la comunicación, la incertidumbre generada por la TUUA ha "puesto en duda el comienzo de la operación" de la nueva ruta, según una comunicación del operador aéreo peruano Latam Airlines Perú S.A.
El Gobierno alertó que una “potencial pérdida de una conexión aérea representa un grave retroceso en los esfuerzos seguramente compartidos, tanto por esta provincia como por su país, por impulsar el turismo internacional y la llegada de inversiones, facilitar el comercio exterior y la logística de nuestros productores, y mejorar la conexión de nuestros ciudadanos con el resto del mundo”.
El principal punto de conflicto es el impacto económico directo de la TUUA. La implementación de esta tarifa de Transferencia implica que una familia tipo, que utilice Lima como centro de conexión, deberá afrontar la "erogación de sumas muy considerables". Jaldo destacó en el escrito que esta tarifa se traduce en un "sobrecosto directo para los pasajeros argentinos en conexión en Lima," mientras que el mismo recargo "no se verifica en el caso de los innumerables pasajeros peruanos que viajan en forma permanente a través de la República Argentina y de esta provincia de Tucumán".
En la misiva, el mandatario tucumano subrayó los grandes esfuerzos que la provincia está realizando para mejorar la infraestructura aeroportuaria y promover la conectividad aérea. “En este contexto, me permito destacar que el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán ha logrado consolidar recientemente la ruta directa a la ciudad de Panamá, la cual opera actualmente sin la aplicación de tasas de transferencia similares a la TUUA. Asimismo, es una aspiración de esta administración lograr que los operadores aéreos retomen las rutas entre la provincia y el Aeropuerto de Sao Paulo, en la República Federativa del Brasil”, señaló el documento oficial.
El Gobierno provincial advirtió que la implementación de esta nueva tarifa "inclinará la elección de los viajeros del Noroeste Argentino por opciones de viaje que no utilicen Lima como centro de conexión".
El gobernador remarcó que “confía en la gestión del ministro Prieto Barrera para encontrar una solución definitiva e inmediata" que considere la "eliminación de la TUUA de Transferencia Internacional" y restablezca la previsibilidad necesaria para los pasajeros.
“Una solución favorable asegurará la puesta en marcha de esta ruta clave y reafirmará el compromiso de nuestros países con el crecimiento y la conectividad regional”, indicó la nota oficial firmada por Jaldo.