Confirmado: Andrés Yllana será el nuevo entrenador de San Martín para la temporada 2026

La búsqueda terminó. Después de días de reuniones incesantes, llamados cruzados y análisis exhaustivos, San Martín ya definió a su nuevo entrenador. El club cerró en las últimas horas la llegada de Andrés Yllana, el técnico que supo vencer al "Santo" en la final de la Primera Nacional 2024 y que ahora tendrá la misión de conducir el proyecto futbolístico 2026. La decisión marca el final de una etapa de incertidumbre y el inicio formal de un nuevo ciclo, con el fútbol como prioridad absoluta de la gestión que encabeza Oscar Mirkin. De esta manera, será oficializado en las próximas horas.
Desde antes de asumir, el presidente había sido claro puertas adentro: el área deportiva debía ordenarse con rapidez y convicción. Por eso, en el complejo “Natalio Mirkin” y en La Ciudadela, los últimos días estuvieron marcados por un movimiento constante, con reuniones presenciales, videollamadas y evaluaciones finales. En ese contexto, la dirigencia y el director deportivo Facundo Pérez Castro terminaron de inclinar la balanza por un perfil que ya conocía la categoría, el club y la presión de los momentos decisivos.
El DT que lastimó al "Santo" y ahora llega para conducirlo
El nombre de Yllana no resulta ajeno para el hincha. Fue el entrenador que le ganó a San Martín la final de la Primera Nacional 2024, disputada en Rosario, al mando de Aldosivi. Aquella derrota dejó una herida profunda en La Ciudadela, pero también expuso el trabajo del DT chubutense, que construyó un equipo sólido, competitivo y eficaz en el momento clave del torneo.
Lejos de transformarse en un obstáculo, ese antecedente terminó siendo uno de los factores que la dirigencia valoró con mayor peso. En San Martín entienden que haber ganado una final de esa magnitud es una credencial difícil de ignorar. Yllana no solo superó al Santo en aquella definición: fue campeón y logró el ascenso a la Liga Profesional, cumpliendo el objetivo máximo con el “Tiburón”.
Los números del ciclo campeón en Aldosivi
El segundo ciclo de Yllana en Aldosivi tuvo un balance claro. En total, dirigió 48 partidos, con 18 victorias, 15 empates y 15 derrotas, números que respaldan el título y el ascenso conseguido en noviembre de 2024. Ese logro es el punto más alto de su carrera como entrenador y el principal respaldo de su llegada a Tucumán.
Ya en la Liga Profesional 2025, el inicio fue adverso: el equipo apenas sumó dos empates y acumuló siete derrotas en el Torneo Apertura. Ese mal arranque derivó en una salida “de mutuo acuerdo” con la dirigencia marplatense. En San Martín, sin embargo, la lectura fue distinta: el contexto y la categoría pesan, y el foco estuvo puesto en su capacidad para competir y lograr objetivos en la Primera Nacional.
Experiencia, recorrido y conocimiento del medio
Andrés Roberto Yllana, nacido en Rawson el 30 de julio de 1974, tiene una trayectoria extensa en el fútbol argentino. Como jugador, fue protagonista en Gimnasia y Esgrima La Plata durante los años 90, disputó más de 100 partidos con el “Lobo”, jugó en Italia (Brescia y Verona), ganó la Copa Sudamericana 2007 con Arsenal y fue convocado a la Selección Argentina en tres oportunidades.
Como entrenador, inició su camino en las inferiores de Gimnasia y luego pasó por Aldosivi, Brown de Puerto Madryn, Deportivo Madryn, San Martín de San Juan y Colón, además de experiencias como asistente técnico en el fútbol europeo. En total, acumula alrededor de 162 partidos dirigidos, con un rendimiento cercano al 40,7% de efectividad.
El proyecto que empieza a tomar forma
Con el técnico confirmado, San Martín entra ahora en la etapa más operativa del proceso. Facundo Pérez Castro ya trabaja junto a Yllana en el análisis del plantel y en la definición de refuerzos. La idea que se impone es clara: sumar jerarquía real, armar un plantel corto y competitivo y potenciar lo propio, sin perder de vista el presupuesto disponible.
La llegada del nuevo DT también ordena los tiempos. Se avanzará con la planificación de la pretemporada, la resolución de continuidades y el mercado de pases, con perfiles que encajen en la idea futbolística del entrenador y en la identidad que busca recuperar el club.
La confirmación de Yllana marca un punto de inflexión. Tras la salida de Mariano Campodónico y semanas de indefinición, San Martín cerró la búsqueda más importante del receso. El DT que alguna vez festejó un ascenso frente al "Santo" ahora tendrá la responsabilidad de conducirlo.