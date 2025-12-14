Confirmado: Andrés Yllana será el nuevo entrenador de San Martín para la temporada 2026

La búsqueda terminó. Después de días de reuniones incesantes, llamados cruzados y análisis exhaustivos, San Martín ya definió a su nuevo entrenador. El club cerró en las últimas horas la llegada de Andrés Yllana, el técnico que supo vencer al "Santo" en la final de la Primera Nacional 2024 y que ahora tendrá la misión de conducir el proyecto futbolístico 2026. La decisión marca el final de una etapa de incertidumbre y el inicio formal de un nuevo ciclo, con el fútbol como prioridad absoluta de la gestión que encabeza Oscar Mirkin. De esta manera, será oficializado en las próximas horas.