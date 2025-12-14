Secciones
¿Qué equipo deberá hacerle el pasillo a Estudiantes tras el título del Clausura 2025?

El reglamento marca cuándo debe realizarse el reconocimiento al campeón y el calendario del "Pincha" permite anticipar en qué partido se daría ese gesto en la próxima temporada.

RECONOCIMIENTO. El reglamento establece que el campeón debe ser recibido con un pasillo de honor en su primer encuentro como local tras la consagración.
Hace 1 Hs

La consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025 reactivó una pregunta inevitable en el fútbol argentino: qué equipo deberá hacerle el pasillo de honor al nuevo campeón y en qué partido se concretará ese reconocimiento.

De acuerdo con lo establecido en el Boletín N° 6625, el mismo reglamento en el que el Tribunal de Disciplina se apoyó para sancionar al “Pincha” por el recordado pasillo de espaldas a Rosario Central, el reconocimiento al campeón debe realizarse en el primer partido que dispute en condición de local tras la obtención del título.

Bajo ese criterio, y teniendo en cuenta el calendario que se le avecina al equipo de Eduardo Domínguez, el club que debería cumplir con el pasillo de honor es Boca Juniors. El cruce está previsto para la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, cuando Estudiantes reciba al “Xeneize” en el estadio UNO de La Plata.

Antes de ese compromiso, el “Pincha” tendrá dos partidos que no encuadran dentro de lo que fija el reglamento para el pasillo. El primero será ante Platense, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás, por el Trofeo de Campeones, un encuentro disputado en sede neutral. Luego llegará el debut en el Apertura 2026, como visitante frente a Independiente, en Avellaneda. Recién en la tercera presentación posterior al título volverá a jugar como local, escenario en el que debería darse el homenaje.

El asunto cobra una dimensión especial por el antecedente inmediato. En los octavos de final del Clausura, en el Gigante de Arroyito, los futbolistas de Estudiantes protagonizaron una de las imágenes más comentadas del año al darle la espalda a Rosario Central durante el pasillo de reconocimiento. Aquella acción derivó en sanciones para once jugadores y en la suspensión por seis meses de Juan Sebastián Verón, profundizando el conflicto entre el club platense y la conducción de la AFA.

Paradójicamente, ahora será Estudiantes el que quede en el centro de la escena, a la espera de que otro equipo cumpla con un gesto reglamentado que, en la práctica, no siempre se aplicó de manera estricta. En lo que va del año hubo casos en los que el pasillo no se realizó, como ocurrió con Independiente Rivadavia tras ganar la Copa Argentina.

Aunque el reglamento es claro en su redacción, todavía no hubo una notificación oficial que confirme de manera explícita cuándo y cómo se realizará el pasillo al campeón del Clausura. Si se aplica tal como indica el Boletín 6625, Boca deberá recibir a Estudiantes con dos hileras de futbolistas formadas en el estadio UNO, en la segunda fecha del Apertura 2026.

Así, mientras el “Pincha” se prepara para disputar otra final y cerrar el 2025, el pasillo de honor vuelve a instalarse como tema de debate, teniendo de protagonista al equipo que hace semanas fue sancionado por no respetarlo.

