¿Qué equipo deberá hacerle el pasillo a Estudiantes tras el título del Clausura 2025?

Antes de ese compromiso, el “Pincha” tendrá dos partidos que no encuadran dentro de lo que fija el reglamento para el pasillo. El primero será ante Platense, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás, por el Trofeo de Campeones, un encuentro disputado en sede neutral. Luego llegará el debut en el Apertura 2026, como visitante frente a Independiente, en Avellaneda. Recién en la tercera presentación posterior al título volverá a jugar como local, escenario en el que debería darse el homenaje.