Bomba en el mercado de pases: Boca ya se contactó con Miguel Borja

El mercado de pases empezó a calentarse con una posibilidad que hasta hace poco parecía impensada. Miguel Ángel Borja, quien hasta hace pocas semanas era delantero de River, ya tuvo contactos con Boca luego de sus recientes declaraciones en las que no descartó un cruce directo de vereda. Según la información confirmada en las últimas horas, el acercamiento entre el “Xeneize” y el entorno del colombiano ya existió y se dio incluso antes de la entrevista que el goleador brindó el jueves pasado en ESPN.