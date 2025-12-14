Bomba en el mercado de pases: Boca ya se contactó con Miguel Borja

El mercado de pases empezó a calentarse con una posibilidad que hasta hace poco parecía impensada. Miguel Ángel Borja, quien hasta hace pocas semanas era delantero de River, ya tuvo contactos con Boca luego de sus recientes declaraciones en las que no descartó un cruce directo de vereda. Según la información confirmada en las últimas horas, el acercamiento entre el “Xeneize” y el entorno del colombiano ya existió y se dio incluso antes de la entrevista que el goleador brindó el jueves pasado en ESPN.
Ese dato le da otro peso al “guiño” público del atacante ya que cuando Borja habló, el interés de Boca ya estaba en marcha. El colombiano, que hoy porta la camiseta número 9 del “Millonario”, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre y, por estar en el último semestre de su vínculo, está habilitado a mantener charlas con otros clubes, aunque recién desde enero podrá disponer libremente de su pase.
La situación no resulta nueva puertas adentro de Boca. Antes de su llegada a Núñez, Borja fue un nombre que siempre estuvo en el radar y que incluso estuvo cerca de concretarse en más de una oportunidad. Su paso por River, con goles importantes y protagonismo en superclásicos, había vuelto imposible cualquier intento. Hoy, con un escenario distinto y una salida ya definida a fin de año, la chance vuelve a escena.
Desde lo deportivo, el interés se explica con claridad. Boca tiene decidido reforzar el puesto de centrodelantero, tras una temporada con poco aporte de Edinson Cavani y un cierre irregular de Milton Giménez en partidos clave. Por eso, el nombre de Borja aparece como una opción de jerarquía. Para el colombiano, en tanto, la posibilidad de Boca se presenta como una revancha futbolística luego de un final distante con el público riverplatense.
De todos modos, la negociación todavía está lejos de una resolución. Las conversaciones deberán avanzar especialmente en el plano contractual y no se esperan definiciones antes del inicio de 2026, cuando el plantel “xeneize” retome los entrenamientos el 2 de enero en el predio de Ezeiza. Además, Borja cuenta con otras alternativas, entre ellas el mercado mexicano, que podría ofrecerle condiciones económicas fuertes.
Por ahora, lo concreto es que el contacto existió y que el tema dejó de ser solo una declaración llamativa. Boca y Borja ya hablaron, y eso alcanza para instalar una bomba que promete seguir sumando capítulos en las próximas semanas.