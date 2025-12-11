“No me pongas en esa…”: la declaración de Borja que le abrió la puerta a Boca y desató la furia en River

Durante la charla, el atacante repasó su etapa reciente en el conjunto “millonario” y comentó que está evaluando alternativas para continuar su carrera en 2026. El momento más llamativo llegó cuando le consultaron por la posibilidad de un llamado de Juan Román Riquelme. Borja sonrió y soltó una frase que repercutió en ambos clubes. “No me pongas en esa… tengo a un hermano aquí que es hincha de Boca”.