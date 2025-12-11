Secciones
“No me pongas en esa…”: la declaración de Borja que le abrió la puerta a Boca y desató la furia en River

El colombiano, que no seguirá en el conjunto de Núñez, dejó frases que reactivaron especulaciones sobre un posible futuro en el “Xeneize”.

Hace 2 Hs

La entrevista que brindó Miguel Borja en ESPN generó un fuerte impacto en el ambiente futbolero, especialmente por una respuesta que nadie veía venir. El delantero colombiano, que dejará River el 31 de diciembre al no ser considerado en los planes de Marcelo Gallardo, habló sobre su futuro y sorprendió al no descartar un escenario que desató debate inmediato.

Durante la charla, el atacante repasó su etapa reciente en el conjunto “millonario” y comentó que está evaluando alternativas para continuar su carrera en 2026. El momento más llamativo llegó cuando le consultaron por la posibilidad de un llamado de Juan Román Riquelme. Borja sonrió y soltó una frase que repercutió en ambos clubes. “No me pongas en esa… tengo a un hermano aquí que es hincha de Boca”.

La declaración no quedó ahí. Borja amplió su postura con una reflexión que generó desconcierto entre los hinchas de River. “Uno no puede cerrar las puertas, la puerta de regresar a la Argentina quedó abierta”. Sus palabras motivaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos simpatizantes expresaron su malestar por el guiño hacia el eterno rival.

La situación tomó un tono aún más inesperado cuando el hermano del jugador apareció frente a cámara y sumó sus propios comentarios. “Hay que escuchar cuál es la oferta, a ver qué dice Román. A ver si de pronto nos vamos para allá, a un palco en La Bombonera”, afirmó. Luego agregó otra frase que no pasó inadvertida. “Boca es grande en la Argentina”.

Contrato y salida del "Millonario"

Borja continúa perteneciendo a River hasta fin de año, pero su partida es un hecho. El vínculo caduca el 31 de diciembre y no hubo avances para renovarlo, ya que no iba a ser tenido en cuenta por Gallardo. Sus recientes dichos mantienen encendida la discusión sobre su futuro y alimentan versiones sobre posibles destinos.

