El comunicado del Ballet Salta por la condena de su directora acusada de abusar sexualmente de su nieto

Marina Jiménez, que deberá cumplir 10 años de prisión, dijo que apelará la sentencia.

Hace 2 Hs

Marina Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta, fue condenada a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su nieto desde los 10 hasta los 17 años. La mujer negó los cargos y aseguró que apelará el fallo porque “es inocente”.

Hasta el momento, permanece en libertad porque la sentencia todavía no quedó firme. Mientras tanto, continúa con sus labores habituales. El caso tomó relevancia nacional y desde el Ballet Salta sacaron un comunicado sobre lo acontecido.

“Hemos tomado conocimiento del veredicto que impone una pena de diez años de prisión (para Jiménez). Es importante aclarar que, conforme a la legislación vigente, esta sentencia no se encuentra firme, estando a la espera de los fundamentos correspondientes y se encuentran en trámite los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico”, indicaron en el documento compartido en Facebook.

Desde la institución, remarcaron que Jiménez está cumpliendo las obligaciones procesales correspondientes y poniéndose a disposición de las autoridades. “El Ballet Salta mantiene un profundo respeto por el funcionamiento de la Justicia, por el trabajo de los organismos intervinientes y por todas las partes involucradas”. Por este motivo, “la institución se abstiene de emitir valoraciones sobre el contenido del veredicto o sobre aspectos vinculados al proceso”.

“Con más de cincuenta y cinco años de trayectoria artística y formativa en la provincia y en el país, renovamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto hacia nuestra comunidad, hacia nuestros alumnos y hacia el público que nos acompaña desde hace décadas”, agregaron.

Por último, informaron que a pesar del escándalo, “el Ballet Salta continuará desarrollando sus actividades, adaptándose al contexto actual y priorizando el funcionamiento ordenado de su labor cultural”, y concluyeron: “Agradecemos profundamente a los medios de comunicación el tratamiento respetuoso y responsable de un tema tan sensible”.

