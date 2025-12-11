Secciones
Seguridad

Condenaron a la histórica directora del Ballet Salta a 10 años de prisión por abusar de su nieto: el caso que sacude al folclore argentino

Quedó firma la condena contra Marina Tondini de Jiménez, de 74 años. “Es increíble que homenajeen a una violadora. No quiero saber nada con Salta ni con el folclore”, dijo el denunciante, ahora ya mayor de edad.

LA ABUELA. Marina recibió innumerables homanajes por su rol en el ballet LA ABUELA. Marina recibió innumerables homanajes por su rol en el ballet
Hace 1 Hs

La Justicia de Salta condenó a 10 años de prisión a Marina Tondini de Jiménez, histórica fundadora y directora del Ballet Salta, tras ser declarada culpable de abuso sexual contra su nieto, hechos ocurridos cuando el joven era un niño. La sentencia, confirmada este miércoles, impacta de lleno en el ámbito cultural de la provincia y reabre el debate sobre el cumplimiento efectivo de la pena.

Una figura emblemática, en el centro de una causa de alto impacto social

Marina Jiménez, de 74 años, es una de las referentes más influyentes de la danza folklórica en el norte argentino. Fue cofundadora del Ballet Salta junto a su esposo Hugo Jiménez en 1970, formó generaciones de bailarines y recibió múltiples homenajes institucionales. Sin embargo, su trayectoria quedó atravesada por una de las denuncias más delicadas de los últimos años.

El fallo fue confirmado por su hijo, Aníbal Jiménez, quien actuó como denunciante en la causa. Tras conocerse la decisión del tribunal, expresó: “Se hizo justicia”. El proceso incluyó pericias, testimonios y audiencias que permitieron reconstruir los episodios de abuso denunciados por el nieto, hoy adulto.

El testimonio que rompió el silencio familiar

El caso se inició cuando el joven, Emanuel Jiménez, decidió contar públicamente lo ocurrido. Su declaración reactivó un tema que, según la familia, se había mantenido silenciado durante años.

“De la forma en que lloraba, yo le creí”, relató su padre, quien aseguró que enfrentó a su madre luego de escuchar el testimonio.

Según la declaración del denunciante, cuando se quedaba a dormir en su casa, en horas de la noche, mientras el resto de familiares se encontraban descansando su abuela paterna se introducía sin permiso en la habitación para consumar el abuso.
Esto pasó durante el lapso de siete años, entre los 10 y 17 años del joven, quien actualmente tiene 28 años y asegura que se encontraba amenazado.

En una entrevista reciente, Emanuel afirmó:

“Es increíble que homenajeen a una violadora. No quiero saber nada con Salta ni con el folclore”, en referencia a los reconocimientos que Jiménez recibió incluso después de iniciada la causa. También contó que continúa en terapia y que la sentencia representa un alivio y una oportunidad de visibilizar lo que viven muchos niños que no se animan a denunciar.

Qué viene ahora: arresto domiciliario o prisión efectiva

Aunque la condena establece 10 años de prisión, resta que la Justicia determine si la pena será de cumplimiento efectivo o domiciliario, una decisión que suele considerar la edad y estado de salud de la persona condenada.

La defensa de Jiménez adelantó que apelará el fallo, por lo que el expediente continuará su recorrido judicial.

El impacto en la comunidad artística salteña

La noticia generó conmoción en el ambiente cultural. Jiménez no solo fue referente del folklore escénico argentino, sino también exdirectora del Instituto de Música y Danza de la Provincia de Salta (IMD). Su figura estuvo durante décadas asociada a la disciplina y la formación artística de cientos de bailarines.

Para Emanuel, sin embargo, su legado quedó irreversiblemente manchado:

“Lo que me salvó fue el arte, mis padres, mi hermana y hoy mi esposa e hija. Mi familia es la luz que me permitió seguir”.

Quién es Marina Tondini de Jiménez

Edad: 74 años

Profesión: Bailarina, docente y directora artística

Trayectoria: Cofundadora del Ballet Salta, con giras nacionales e internacionales

Reconocimientos: Homenajes oficiales de la Secretaría de Cultura y del Concejo Deliberante de Salta

Rol institucional: Figura central en la difusión del folklore escénico argentino

Situación judicial: Condenada a 10 años por abuso sexual; definición pendiente sobre modalidad de cumplimiento

Un caso que seguirá teniendo repercusión

Mientras se esperan definiciones sobre la modalidad de la pena y los pasos de la apelación, el caso continúa generando debate en Salta. La condena expone no solo la gravedad de los hechos, sino también el impacto de romper silencios intrafamiliares y denunciar a figuras históricas en ámbitos donde, durante décadas, los abusos fueron invisibilizados.

Si querés, puedo hacer una versión más breve, una para redes sociales o un copete optimizado para Google Discover.

Temas Salta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
2

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
3

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
4

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
6

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Más Noticias
Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Yerba Buena, en alerta por los siniestros viales: dos de cada tres accidentes son en moto

Yerba Buena, en alerta por los siniestros viales: dos de cada tres accidentes son en moto

La Provincia podrá recuperar tierras fiscales usurpadas sin tener que recurrir a la Justicia

La Provincia podrá recuperar tierras fiscales usurpadas sin tener que recurrir a la Justicia

La Policía Federal detuvo a un joven de 21 años acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

La Policía Federal detuvo a un joven de 21 años acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Comentarios