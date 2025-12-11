Condenaron a la histórica directora del Ballet Salta a 10 años de prisión por abusar de su nieto: el caso que sacude al folclore argentino

Según la declaración del denunciante, cuando se quedaba a dormir en su casa, en horas de la noche, mientras el resto de familiares se encontraban descansando su abuela paterna se introducía sin permiso en la habitación para consumar el abuso.

Esto pasó durante el lapso de siete años, entre los 10 y 17 años del joven, quien actualmente tiene 28 años y asegura que se encontraba amenazado.