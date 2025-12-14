Claudia Villafañe vuelve a MasterChef Celebrity para reemplazar a un participante: ¿quién se va?

A qué famoso va a reemplazar Claudia Villafañe y hasta cuándo cocina

Claudia Villafañe regresa a las cocinas de MasterChef Celebrity para sustituir a Maxi López. La excampeona del reality cubrirá el puesto del exfutbolista, quien viajó a Suiza por el nacimiento de su quinto hijo, poco antes de que Yanina Latorre inicie su participación. De este modo, Claudia Villafañe asume un rol de concursante, aunque semanas atrás ya se presentó en el programa para juzgar los platos de los famosos junto a los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.