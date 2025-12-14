Claudia Villafañe vuelve a MasterChef Celebrity para reemplazar a un participante: ¿quién se va?

Claudia Villafañe, excampeona de MasterChef Celebrity (Telefe), vuelve al reality para ocupar el lugar de uno de los participantes más apreciados. La empresaria reemplazará a Maxi López, quien viajó a Suiza para acompañar a su esposa durante el nacimiento de su hijo, Lando. Esta información fue confirmada por Yanina Latorre en su programa, generando expectativa entre los seguidores del concurso de cocina.
Según explicó la conductora en Sálvense Quien Pueda (América TV), la empresaria Villafañe participó en las grabaciones que iniciaron el pasado lunes 8 de diciembre. Su retorno se produjo de manera inesperada debido a la ausencia de López. "Espero que le vaya bien porque yo mañana a las 9 de la mañana tengo que grabar", comentó Yanina durante la emisión de su programa, confirmando así la presencia de la campeona en el set.
A qué famoso va a reemplazar Claudia Villafañe y hasta cuándo cocina
Claudia Villafañe regresa a las cocinas de MasterChef Celebrity para sustituir a Maxi López. La excampeona del reality cubrirá el puesto del exfutbolista, quien viajó a Suiza por el nacimiento de su quinto hijo, poco antes de que Yanina Latorre inicie su participación. De este modo, Claudia Villafañe asume un rol de concursante, aunque semanas atrás ya se presentó en el programa para juzgar los platos de los famosos junto a los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.
Yanina Latorre enfrentará el desafío de convencer a los chefs y, a su vez, de salvaguardar el lugar de Maxi López, un participante que rápidamente se ganó el afecto del público. Aunque el canal aún no confirma la fecha exacta de retorno del exfutbolista, se espera que reaparezca en los primeros días de enero. El regreso ocurrirá tras el nacimiento de su hijo Lando y una vez que Daniela Christiansson se establezca en su residencia en Ginebra.
Anterior aparición de Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity
La producción del reality convocó a la ganadora de la primera temporada para definir el resultado del “versus” entre los capitanes de la jornada: Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios., el 17 de noviembre.
Además de Germán Martitegui y Donato de Santis, Villafañe se sumó como invitada especial para desempatar la decisión final. Probó todos los platos presentados por los equipos y ofreció devoluciones detalladas, tomando su labor con la misma rigurosidad que cuando participó del certamen.