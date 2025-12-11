La playa argentina poco conocida que elegía Maradona: qué ofrece Marisol esta temporada

En aquellos veranos, Marisol era aún más rústico y primitivo, pero para Maradona, eso era parte de su atractivo. Los recuerdos de los residentes locales resaltan la normalidad con la que el ídolo convivía con la comunidad. Stella Segura, una vecina, rememora en un foro de Facebook: "¡Qué recuerdo! Ya sabíamos más o menos a qué hora iba a la cancha de pádel y ahí estábamos mirándolo, pero nunca lo molestamos, era uno más de la villa".