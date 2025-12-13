El sugerente mensaje de Javier Milei tras la victoria de Estudiantes ante Racing en la final del Clausura

La consagración de Estudiantes de La Plata en la final ante Racing, definida por penales, tuvo un eco que fue más allá de lo futbolístico. En medio de semanas atravesadas por el conflicto con la AFA, los cuestionamientos institucionales y la sanción al club platense, el presidente Javier Milei volvió a expresarse en redes sociales con un mensaje breve y cargado de significado.
Minutos después de que el “Pincha” levantara el trofeo tras imponerse desde los doce pasos, Milei publicó en su cuenta de X un escueto mensaje: “EdeLP! Fin.”. Sin más explicaciones ni referencias explícitas, el tuit fue interpretado como un nuevo gesto de respaldo hacia Estudiantes, en un contexto marcado por la tensión entre el club, la conducción de la AFA y los organismos disciplinarios.
No es la primera vez que el mandatario se pronuncia en este sentido. Días atrás, Milei ya había mostrado públicamente su apoyo al club platense tras el episodio del pasillo de espaldas a Rosario Central, con una publicación que incluía una camiseta de Estudiantes y una referencia a Osvaldo Zubeldía. Aquella intervención se dio en pleno debate por las sanciones aplicadas al plantel y a Juan Sebastián Verón.
El título obtenido ante Racing, además, llegó luego de una campaña atravesada por la controversia: Estudiantes eliminó a Rosario Central, superó a Central Córdoba, ganó el clásico contra Gimnasia y terminó coronándose campeón en una final durísima. El mensaje presidencial, breve y contundente, volvió a instalar al club en el centro de una escena donde el fútbol y la política quedaron, otra vez, entrelazados.
En redes sociales, el tuit no pasó inadvertido. Hinchas, dirigentes y usuarios retomaron la publicación como una señal más dentro de un clima enrarecido que excede el resultado deportivo y que sigue sumando capítulos, incluso después de que la pelota dejó de rodar.