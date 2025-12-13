El sugerente mensaje de Javier Milei tras la victoria de Estudiantes ante Racing en la final del Clausura

La consagración de Estudiantes de La Plata en la final ante Racing, definida por penales, tuvo un eco que fue más allá de lo futbolístico. En medio de semanas atravesadas por el conflicto con la AFA, los cuestionamientos institucionales y la sanción al club platense, el presidente Javier Milei volvió a expresarse en redes sociales con un mensaje breve y cargado de significado.