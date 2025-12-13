Secciones
DeportesFútbol

El sugerente mensaje de Javier Milei tras la victoria de Estudiantes ante Racing en la final del Clausura

El Presidente volvió a expresarse en redes luego de la consagración del “Pincha”, con un mensaje breve que fue leído como una nueva señal en medio del clima de tensión que rodea al fútbol argentino.

EN REDES. Javier Milei publicó un breve mensaje tras la consagración de Estudiantes, que volvió a generar repercusión más allá de lo deportivo. EN REDES. Javier Milei publicó un breve mensaje tras la consagración de Estudiantes, que volvió a generar repercusión más allá de lo deportivo. Bloomberg - LA GACETA / DIEGO ARAOZ
13 Diciembre 2025

La consagración de Estudiantes de La Plata en la final ante Racing, definida por penales, tuvo un eco que fue más allá de lo futbolístico. En medio de semanas atravesadas por el conflicto con la AFA, los cuestionamientos institucionales y la sanción al club platense, el presidente Javier Milei volvió a expresarse en redes sociales con un mensaje breve y cargado de significado.

Minutos después de que el “Pincha” levantara el trofeo tras imponerse desde los doce pasos, Milei publicó en su cuenta de X un escueto mensaje: “EdeLP! Fin.”. Sin más explicaciones ni referencias explícitas, el tuit fue interpretado como un nuevo gesto de respaldo hacia Estudiantes, en un contexto marcado por la tensión entre el club, la conducción de la AFA y los organismos disciplinarios.

No es la primera vez que el mandatario se pronuncia en este sentido. Días atrás, Milei ya había mostrado públicamente su apoyo al club platense tras el episodio del pasillo de espaldas a Rosario Central, con una publicación que incluía una camiseta de Estudiantes y una referencia a Osvaldo Zubeldía. Aquella intervención se dio en pleno debate por las sanciones aplicadas al plantel y a Juan Sebastián Verón.

El título obtenido ante Racing, además, llegó luego de una campaña atravesada por la controversia: Estudiantes eliminó a Rosario Central, superó a Central Córdoba, ganó el clásico contra Gimnasia y terminó coronándose campeón en una final durísima. El mensaje presidencial, breve y contundente, volvió a instalar al club en el centro de una escena donde el fútbol y la política quedaron, otra vez, entrelazados.

En redes sociales, el tuit no pasó inadvertido. Hinchas, dirigentes y usuarios retomaron la publicación como una señal más dentro de un clima enrarecido que excede el resultado deportivo y que sigue sumando capítulos, incluso después de que la pelota dejó de rodar.

Temas Buenos AiresSantiago del EsteroClub Estudiantes de La PlataLa PlataAsociación del Fútbol ArgentinoJuan Sebastián VerónClaudio "Chiqui" TapiaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo
2

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud
3

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026
4

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025
5

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales
6

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Más Noticias
“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Comentarios