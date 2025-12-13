Secciones
Estudiantes es campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales

CONSAGRACIÓN. Estudiantes celebra el título del Torneo Clausura 2025 tras imponerse por penales, en una noche cargada de tensión, polémica y emoción en Santiago del Estero. CONSAGRACIÓN. Estudiantes celebra el título del Torneo Clausura 2025 tras imponerse por penales, en una noche cargada de tensión, polémica y emoción en Santiago del Estero. LA GACETA / DIEGO ARAOZ

La definición se resolvió desde los doce pasos luego del empate en los 120 minutos, en una noche intensa en Santiago del Estero que tuvo a los arqueros como grandes protagonistas.

13 Diciembre 2025
00:18 hs

Estudiantes recibe el trofeo

El plantel campeón levantó la copa de manos de Claudio Tapia, en una premiación marcada por la polémica de las últimas semanas. Juan Sebastián Verón, suspendido, siguió el momento desde la platea.

00:12 hs

Arranca la premiación

Con Claudio “Chiqui” Tapia presente en el escenario, comenzó la ceremonia de entrega de premios tras la final del Torneo Clausura.

23:58 hs

¡Estudiantes campeón!

El "Pincha" se quedó con la final del Torneo Clausura 2025 tras imponerse en la definición por penales.

23:58 hs

Atajó Muslera

El arquero de Estudiantes detuvo el remate de Pardo y le dió el título al "Pincha"

23:56 hs

Gol de Facundo Rodríguez

Estudiantes vuelve a tomar ventaja en la tanda de penales.

23:56 hs

Ingresa el carrito médico

Santiago Sosa dejó el campo de juego tras convertir su penal, sin poder mantenerse en pie por los calambres.

23:55 hs

Gol de Santiago Sosa

El volante convirtió pese a estar acalambrado y la definición por penales continúa.

23:54 hs

Momento decisivo

Santiago Sosa está obligado a convertir para seguir con vida; si falla, Estudiantes será campeón del Clausura 2025.

23:53 hs

Gol de Meza

Estudiantes se pone 4-3 arriba en la tanda de penales.

23:53 hs

Atajó Muslera

El arquero de Estudiantes le detuvo el penal a Gastón Martirena, manteniendo la igualdad 3-3.

23:52 hs

Gol de Tobio Burgos

Estudiantes empata 3-3 la serie de penales.

23:51 hs

Gol de García Basso

Racing vuelve a ponerse en ventaja, 3-2 en la tanda de penales.

23:50 hs

Gol de Alario

Estudiantes iguala 2-2 la serie de penales.

23:49 hs

Gol de Vietto

Racing se pone 2-1 arriba en la definición por penales.

23:49 hs

Atajó Cambeses

El arquero de Racing le contuvo el remate a Edwuin Cetré y la "Academia" toma ventaja en la tanda.

23:48 hs

Gol de "Maravilla" Martínez

Racing empata 1-1 la serie de penales.

23:47 hs

Gol de José Sosa

Estudiantes se pone 1-0 en la tanda de penales.

23:46 hs

Arranca Estudiantes

El "Pincha" ejecutará primero en la tanda de penales y José Sosa será el encargado de abrir la serie.

23:45 hs

Los posibles pateadores de Racing

Adrián “Maravilla” Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso, Gastón Martirena y Franco Pardo serían los encargados de ejecutar los penales en la “Academia”.

23:44 hs

Definición desde los 12 pasos

La final del Torneo Clausura se resolverá por penales entre Racing y Estudiantes.

23:41 hs

Final del alargue

No hubo diferencias en el tiempo suplementario y la final del Torneo Clausura se definirá por penales. Racing estuvo cerca en la última jugada, pero no pudo convertir.

23:40 hs

Pensando en los penales

Tomás Conechny dejó la cancha y entró Luciano Vietto, en un cambio claramente orientado a la definición desde los doce pasos. Los equipos ya se preparan para esa instancia.

23:35 hs

Gran acción de Racing

Nazareno Colombo ganó y asistió a Adrián “Maravilla” Martínez, que cabeceó, pero Fernando Muslera respondió con una atajada clave.

23:29 hs

Puro festejo en la tribuna

Juan Sebastián Verón celebró el gol de Estudiantes junto a los hinchas en la popular, en una imagen que rápidamente se viralizó.

23:27 hs

Cansancio extremo

Los jugadores están agotados en el tramo final del partido. El calor, el desgaste y el mal estado del campo hacen estragos y el ritmo cae en el alargue.

23:26 hs

Comenzó el segundo tiempo del alargue

Racing y Estudiantes ya disputan el tramo final del tiempo suplementario.

23:23 hs

Final del primer tiempo suplementario

Racing y Estudiantes siguen igualados en la definición del Torneo Clausura.

23:18 hs

Cambio en Racing

Bruno Zuculini ingresó en lugar de Juan Nardoni.

23:17 hs

Increíble oportunidad desperdiciada

Lucas Alario no pudo convertir tras un centro firme de Edwuin Cetré, siempre preciso desde la banda, y Estudiantes dejó pasar una ocasión clara.

23:13 hs

Último cambio en Estudiantes

Facundo Rodríguez ingresará en lugar de Santiago Núñez, que salió lesionado.

23:12 hs

El gol de Guido Carrillo

El delantero marcó el 1-1 a los 90'+3, con un cabezazo tras un centro preciso, y llevó la final al tiempo suplementario.

23:11 hs

Cambio de momento en el partido

Tras el gol de "Maravilla", Racing parecía más cerca del segundo, pero el empate de Estudiantes le dio envión al "Pincha" que ahora empuja en el alargue.

23:08 hs

Comenzó el alargue

Racing y Estudiantes ya juegan el tiempo suplementario en el Madre de Ciudades.

23:02 hs

Habrá alargue

Racing y Estudiantes igualaron en los 90 minutos y la final del Torneo Clausura se definirá en tiempo suplementario.

22:59 hs

¡Gol de Estudiantes!

José Sosa envió un centro preciso y Guido Carrillo ganó de cabeza para marcar el empate en el tramo final del partido.

22:57 hs

Tiempo agregado y pelota parada

Se jugarán seis minutos más y Estudiantes tendrá un tiro libre a favor en el cierre del partido.

22:56 hs

Otro cambio en Estudiantes

Gastón Benedetti ingresó en lugar de Santiago Arzamendia.

22:55 hs

Nuevo cambio en Estudiantes

Cristian Medina salió de la cancha e ingresó José Sosa.

22:53 hs

El gol de "Maravilla" Martínez

22:52 hs

Cambio en Racing

Duván Vergara dejó la cancha y en su lugar ingresó Franco Pardo.

22:48 hs

Más cambios en Estudiantes

Eric Meza ingresó por Román Gómez y Lucas Alario entró en lugar de Ezequiel Piovi.

22:47 hs

¡Gol de Racing!

Adrián “Maravilla” Martínez se desmarcó y quedó mano a mano, eludió la salida de Fernando Muslera y definió con un remate notable que pasó por encima del arquero y terminó en la red para abrir el marcador.

22:41 hs

Doble cambio en Racing

Ingresan Tomás Conechny y Adrián Fernández, mientras que Agustín Almendra y Santiago Solari dejan la cancha.

22:39 hs

Cambio en Estudiantes

Joaquín Tobio Burgos ingresó en lugar de Tiago Palacios, que salió lesionado. En los partidos que disputó, el extremo mostró que, cuando entra en ritmo, puede ser desequilibrante.

22:36 hs

Amonestados en Estudiantes

Román Gómez, Guido Carrillo y Tiago Palacios vieron la tarjeta amarilla, todos durante la primera etapa.

22:36 hs

Nueva amarilla en la "Academia"

Nazareno Colombo fue amonestado; el primer sancionado de Racing había sido Adrián “Maravilla” Martínez.

22:33 hs

El campo complica el juego

El mal estado del césped dificulta la circulación de la pelota y condiciona el desarrollo del partido para ambos equipos.

22:30 hs

Cambeses sigue en cancha

Por ahora, el arquero de la "Academia" permanece en el partido, mientras que Gabriel Arias se sienta en el banco, pero sigue atento a cualquier eventual cambio.

22:29 hs

Se detuvo el partido

Facundo Cambeses está con molestias tras el golpe sufrido de Guido Carrillo en la jugada anterior. Gabriel Arias ya se está preparando para ingresar.

22:23 hs

Tiro de esquina para Estudiantes

No pasó nada. Despejaron en el área y, en la intención de cabecear, Carrillo chocó fuerte de cabeza con Cambeses. El árbitro dejó seguir porque fue un choque casual, sin infracción.

22:17 hs

Sólido Santiago Sosa en el fondo

Estudiantes envió un centro que tenía destino de Carrillo, pero el capitán "académico" anticipó y despejó el peligro.

22:11 hs

Comenzó el segundo tiempo

21:52 hs

¡Final del primer tiempo!

Racing y Estudiantes se van al descanso sin goles en el estadio Madre de Ciudades.

21:41 hs

Otra amarilla para Estudiantes

Guido Carrillo fue amonestado tras un golpe sobre Nazareno Colombo.

21:39 hs

Primera amonestación

Román Gómez vio la tarjeta amarilla tras un fuerte golpe sobre Duván Vergara.

21:35 hs

Atajada clave de Cambeses

Guido Carrillo sacó un remate potente, pero el arquero de Racing respondió con una gran intervención y evitó la apertura del marcador para Estudiantes.

21:20 hs

Intento de Racing

Duván Vergara sacó un remate potente desde la izquierda, buscó el segundo palo, pero la pelota se fue desviada.

21:14 hs

Arranque intenso del "Pincha"

El partido comenzó parejo, pero Estudiantes presiona alto y no le da respiro a la defensa de Racing en los primeros minutos.

21:05 hs

Empezó la final

Ya juegan Racing y Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades, en un campo de juego que muestra un estado irregular y no está en las mejores condiciones.

20:55 hs

¡Salen los equipos a la cancha!

20:39 hs

Los suplentes de cada equipo

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Franco Pardo; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Adrián Fernández, Tomás Conechny y Matías Zaracho; Luciano Vietto y Adrián Balboa. 

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti, Eric Meza y Ramiro Funes Mori; José Sosa, Joaquín Tobio Burgos, Alexis Castro y Mikel Amondarain; Facundo Farías, Lucas Alario y Fabricio Pérez.

20:26 hs

Formación confirmada de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios y Cristian Medina; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

20:23 hs

Llegó Estudiantes al estadio

El plantel del "Pincha" ya está en el Madre de Ciudades y comenzó la previa del partido decisivo ante Racing.

20:15 hs

Formación confirmada de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara.

19:33 hs

Racing salió a reconocer el campo.

El plantel de la "Academia" ingresó al estadio Madre de Ciudades para observar el estado del césped y tomar contacto con el escenario antes de la final ante Estudiantes.

19:25 hs

Verón, entre los hinchas

El presidente de Estudiantes ya se encuentra en el estadio y fue visto en la tribuna popular, donde saludó a los simpatizantes de Estudiantes y se sacó fotos antes del inicio de la final.

Lo que tenés que saber

Juan Sebastián Verón estará presente en el estadio Madre de Ciudades, aunque lejos de cualquier rol institucional. Suspendido por la AFA e inhabilitado para participar de actos oficiales, el presidente de Estudiantes decidió viajar igual para ver la final desde la tribuna popular, como un hincha más. Su presencia, en medio del conflicto con la conducción del fútbol argentino y la polémica por la sede elegida, sumó tensión a una semana ya intensa y lo convirtió en uno de los focos de atención fuera de la cancha.

En lo estrictamente futbolístico, Racing y Estudiantes llegan con recorridos distintos pero con certezas construidas en los cruces decisivos. El "Pincha" recupera a su principal referencia ofensiva y mantiene la estructura que le permitió avanzar con solidez en los mano a mano, mientras que la "Academia" suma regresos clave y ajusta detalles en puestos puntuales. Con ambos entrenadores afinando las últimas decisiones, el partido promete resolverse en márgenes mínimos, sin lugar para errores.

