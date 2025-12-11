Autorizan explotación petrolera en Malvinas y Tierra del Fuego intensifica su reclamo al gobierno de Milei

Según "La Nación", el funcionario sostuvo que, pese a mantener contactos permanentes con Cancillería, el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Malvinas no se convoca desde hace más de un año. También reclamó avanzar por vía judicial y administrativa, al considerar insuficiente un simple comunicado, especialmente ahora que se habilitó la explotación -y no solo la exploración- en un área donde la provincia carece de jurisdicción. Anticipó que Tierra del Fuego pedirá una reunión urgente del Consejo Nacional de Malvinas y aseguró: “No hay opción para que la Argentina no tome las cartas más duras sobre el asunto”.