Las Malvinas, en la agenda de la Legislatura

Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Las Malvinas, en la agenda de la Legislatura
Hace 5 Hs

La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura emitió una serie de dictámenes relacionados con proyectos sobre las Islas Malvinas, con lo que los asuntos quedaron en condiciones de ser tratados en la próxima sesión.

El grupo legislativo, que preside el peronista Javier Noguera, abordó en primer lugar los proyectos que promueven la adhesión a la ley nacional 27.671, que establece la capacitación obligatoria sobre la “Cuestión Malvinas” para todos los niveles del Estado. 

Luego, la comisión elaboró un dictamen que expresa su beneplácito por la reciente resolución de la OEA, que insta a la República Argentina y al Reino Unido a retomar a la brevedad las negociaciones bilaterales tendientes a alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto de soberanía. También se avanzó con una iniciativa destinada a revisar, corregir y actualizar los listados de excombatientes caídos durante la Guerra de Malvinas, con el fin de mantener un registro preciso y acorde a los criterios históricos y documentales vigentes.

