Las Malvinas, en la agenda de la Legislatura

Luego, la comisión elaboró un dictamen que expresa su beneplácito por la reciente resolución de la OEA, que insta a la República Argentina y al Reino Unido a retomar a la brevedad las negociaciones bilaterales tendientes a alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto de soberanía. También se avanzó con una iniciativa destinada a revisar, corregir y actualizar los listados de excombatientes caídos durante la Guerra de Malvinas, con el fin de mantener un registro preciso y acorde a los criterios históricos y documentales vigentes.