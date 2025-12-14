La gran deuda con las rutas y con la seguridad vial

Este corto pero muy complicado tramo sirve como ejemplo de lo que ocurre en muchas otras rutas nacionales del país. Y si nos referimos a los caminos provinciales, Tucumán presenta una deuda que de a poco se va salvando, pero que aún es grande. El estado de los caminos que dependen de la Dirección Provincial de Vialidad muestran, en su mayoría, un deterioro que se arrastra desde hace muchos años. Hay casos emblemáticos que periódicamente son denunciados por los productores rurales nucleados en Apronor. De todos modos, vale destacar que en estos últimos dos años, el Gobierno ha realizado obras de gran importancia para mejorar el estado de algunos de estos caminos. Lamentablemente, el abandono al que fueron sometidos en gestiones anteriores hace que el esfuerzo siempre parezca insuficiente.