San Martín activa la reconstrucción: "Cholo" Benítez al caer, "Tucu" Salazar en la mira y el conflicto de García con la FIFA

San Martín atraviesa una etapa de renovación total. Con la comisión directiva ya asumida, el “Santo” pone manos a la obra para definir cuanto antes al cuerpo técnico que comandará al plantel en la temporada 2026. En paralelo, la dirigencia se mueve para cerrar refuerzos y resolver continuidades. El tiempo apremia y, puertas adentro, se intensifican las gestiones para tomar decisiones que serán clave de cara al futuro inmediato del club.
La gran novedad de las últimas horas es la irrupción de Marcelo Benítez. El lateral izquierdo, con pasado en Defensa y Justicia, tendría todo acordado para convertirse en la nueva cara de San Martín. El defensor, de 34 años, había sido presentado recientemente en Güemes de Santiago del Estero; sin embargo, tras fallar en la revisión médica y recibir sondeos de varios clubes del fútbol argentino, el pase se cayó. En ese contexto, Benítez tendría todo arreglado para sumarse al conjunto de La Ciudadela.
Benítez ostenta un importante recorrido en el fútbol argentino. Vistió las camisetas de Godoy Cruz, Belgrano y Central Córdoba, aunque su paso más destacado fue en Defensa y Justicia. En Florencio Varela es recordado con especial cariño por convertir uno de los goles más emblemáticos en la historia del “Halcón”: un zurdazo agónico que selló la victoria 2-1 sobre Palmeiras y valió el título de la Recopa Sudamericana 2021.
Con más de 300 partidos como profesional, 18 goles y 27 asistencias, el lateral llega procedente del Atlético Tembetary de Paraguay. Allí disputó el torneo Clausura, aunque con poca continuidad: apenas sumó dos presencias, siendo su última actuación oficial en julio de 2025. Pese a la inactividad reciente, en La Ciudadela confían en que Benítez aporte la jerarquía necesaria para un plantel en formación. Esta búsqueda se alinea con la visión del director deportivo, Facundo Pérez Castro, quien pretende un equipo “corto y competitivo”, bajo la premisa de que esa es “la forma en que el jugador siempre estará al 100% o al 120%”.
Según pudo averiguar LA GACETA, el círculo de Benítez llegó a un acuerdo de palabra con la comisión directiva. De no mediar inconvenientes, firmará en las próximas horas y se convertirá en el primer refuerzo de la flamante CD.
En paralelo a las negociaciones por Benítez, San Martín avanza a paso firme para contratar a Víctor Salazar. El lateral derecho tucumano, con pasado en Rosario Central y San Lorenzo, estaría “muy ansioso” por la posibilidad de jugar en La Ciudadela. Si bien el futbolista, de 32 años, pidió “no saber nada hasta que esté cerrado” para evitar falsas expectativas, en el club son optimistas y confían en poder abrochar la llegada del “Tucu” a la brevedad.
La situación de García
Si bien la contratación del nuevo entrenador y el arribo de los primeros refuerzos son prioridad absoluta, el “Santo” también mira puertas adentro para resolver la situación de sus figuras. En ese lote, la prioridad es Franco García, cuya continuidad depende de una negociación con el director deportivo Facundo Pérez Castro, condicionada además por un litigio con su ex club.
El delantero cordobés vive semanas de ansiedad y prudencia. Aunque una buena temporada lo respalda, su futuro inmediato se juega fuera de la cancha: depende de un fallo que aún no se emitió y de un expediente que aguarda resolución en los escritorios de la FIFA.
García mantiene un litigio abierto con Cobresal de Chile por presuntos incumplimientos contractuales entre 2023 y 2024. El delantero elevó una demanda ante el ente rector del fútbol mundial, acusando a la institución de no haber ejecutado la compra de su pase y de fallar en el registro de su contrato ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). La causa, que tramita ante la Comisión del Estatuto del Jugador, podría derivar en sanciones deportivas severas para el club chileno si se comprueba la falta grave.
Desde la vereda de enfrente, Cobresal desmintió cualquier irregularidad y defendió su accionar mediante un comunicado oficial. “El Club de Deportes Cobresal ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna y los procedimientos internacionales”, señaló la entidad, rechazando tajantemente “toda insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos”.
Aunque el pleito legal parezca ajeno a La Ciudadela, su desenlace será determinante. García necesita que la disputa se aclare para avanzar con libertad en su nuevo contrato.
Desde el entorno del extremo, de 28 años, la postura es contundente: el jugador quiere seguir en Tucumán. Y San Martín lo necesita. García fue uno de los puntos más altos y regulares del ciclo anterior: disputó 25 partidos, convirtió cinco goles y repartió una asistencia. Además, demostró ser una pieza polifuncional en ataque: se destacó como extremo derecho, pero también rindió por la banda izquierda e incluso por el centro.
Por eso, aunque el cuerpo técnico aún no esté oficializado, la nueva CD considera vital asegurar su permanencia. Saben que no será sencillo, pero la directiva está decidida a monitorear de cerca el conflicto legal y contener al futbolista. El objetivo es claro: lograr que García siga siendo una carta de desequilibrio en ofensiva y se convierta en uno de los cimientos de la reconstrucción del equipo.
El nuevo entrenador
Con la candidatura de Leandro Gracián prácticamente descartada —habría aparecido una alternativa “interesante y de menor costo”—, en las últimas horas surgió con fuerza el nombre de Javier Sanguinetti. El ex entrenador de Banfield y Newell’s, con reciente paso por Sarmiento, aparece ahora en el radar.
Por el momento no hay nada cerrado. En San Martín, sin embargo, confían en que las próximas horas serán decisivas para definir el cuerpo técnico y acelerar la conformación final del plantel.