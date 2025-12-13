San Martín activa la reconstrucción: "Cholo" Benítez al caer, "Tucu" Salazar en la mira y el conflicto de García con la FIFA

Con más de 300 partidos como profesional, 18 goles y 27 asistencias, el lateral llega procedente del Atlético Tembetary de Paraguay. Allí disputó el torneo Clausura, aunque con poca continuidad: apenas sumó dos presencias, siendo su última actuación oficial en julio de 2025. Pese a la inactividad reciente, en La Ciudadela confían en que Benítez aporte la jerarquía necesaria para un plantel en formación. Esta búsqueda se alinea con la visión del director deportivo, Facundo Pérez Castro, quien pretende un equipo “corto y competitivo”, bajo la premisa de que esa es “la forma en que el jugador siempre estará al 100% o al 120%”.