La inesperada aparición de otro proyecto complicó la designación de Leandro Gracián como entrenador de San Martín

Cuando parecía que la carrera tenía un favorito claro y que Leandro Gracián se encaminaba a convertirse en el nuevo entrenador de San Martín, un giro inesperado volvió a agitar la incertidumbre en La Ciudadela. Durante los últimos días, el “Tano” había quedado como la opción más firme luego de varias semanas de análisis y comparaciones entre distintos proyectos. Su perfil, su campaña reciente y su estructura de trabajo habían generado consenso en la dirigencia y en Facundo Pérez Castro, al punto de que muchos daban por hecho que el anuncio sería inminente. Sin embargo, en el tramo final de la definición apareció una alternativa que generó dudas. “Es un proyecto muy interesante, y a un costo mucho menor. Un DT que la última temporada dirigió en Primera”, reconoció a LA GACETA un dirigente “santo”, lo que volvió a abrir el juego en un proceso que se creía resuelto.