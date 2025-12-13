Atlético Tucumán, ante un inicio clave: por qué los primeros partidos del 2026 valdrán "seis puntos"

El 2025 es un ejemplo elocuente. Entre el debut y la fecha 11 (del 24 de enero al 2 de abril), el equipo apenas sumó dos victorias y un empate. Luego, desde esa fecha y hasta el 28 de julio, se recompuso entre la Liga Profesional y la Copa Argentina, con seis victorias y un empate en nueve partidos. Ese “mini colchón” le permitió asegurar la categoría, pero son lujos que en 2026 no podrá darse. Con la suma de las campañas 2024 y 2025, el “Decano” quedará ubicado entre los últimos seis equipos de la tabla de promedios —sin contar a los dos ascendidos—, con un coeficiente de 1,151 (84 puntos en 73 partidos). Hacía tiempo que Atlético no arrancaba una temporada en una posición tan comprometida.