Atlético Tucumán, ante un inicio clave: por qué los primeros partidos del 2026 valdrán "seis puntos"

En Atlético Tucumán, el foco de atención se reparte entre la planificación de la pretemporada y las primeras certezas en torno a la competencia oficial, cuyo inicio está pautado para el fin de semana del 24 y 25 de enero. Puertas adentro hay múltiples frentes abiertos: la posible gira por Uruguay, la chance de disputar una serie de clásicos ante San Martín y, sobre todo, el armado del plantel, con el inevitable movimiento de salidas, renovaciones y refuerzos. Sin embargo, trabajar con certezas también aporta solidez al proceso y, con las zonas y el fixture del Torneo Apertura ya definidos, el cuerpo técnico puede empezar a proyectar con mayor claridad los objetivos del semestre.
Atlético integrará la zona B junto a River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia La Plata, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi y Sarmiento. El cruce interzonal será ante Instituto, en la fecha 6, y el debut ya tiene rival confirmado: Atlético visitará a Independiente Rivadavia, en Mendoza, último campeón de la Copa Argentina. Consultado por el sorteo, Hugo Colace fue directo: “Es una zona difícil”. Y agregó: “El comienzo será fuera de casa, pero estamos trabajando muy bien porque el torneo se acerca muy rápido. La zona que nos tocó la tenemos que trabajar como se debe y tomarla como tal”.
Con las zonas confirmadas, también quedó definido el recorrido del “Decano” en el certamen. Tras el estreno en Mendoza, recibirá a Central Córdoba en el Monumental “José Fierro”, en lo que será el primer contacto del equipo con su gente en la temporada. En cuanto a los rivales de mayor envergadura, el calendario incluye varios compromisos de alta exigencia: en la fecha 8 será local ante Racing; en la 9 visitará Núñez para enfrentar a River, y en la 13 viajará al Gigante de Arroyito para medirse con Rosario Central, el equipo más sólido del último año en el plano local, aunque hoy atravesado por la salida de Ariel Holan y la búsqueda de un nuevo entrenador.
Más allá del peso específico de esos rivales, Atlético también deberá prestar atención a los cruces que pueden incidir directamente en la pelea por la permanencia. En el fixture aparecen partidos clave frente a Central Córdoba (fecha 2), Sarmiento (fecha 4), Estudiantes de Río Cuarto (fecha 5), Aldosivi (fecha 10) y Gimnasia La Plata (fecha 12), equipos con objetivos similares. Cada uno de esos encuentros tendrá un valor agregado, no sólo por los puntos en juego, sino por el impacto directo que pueden generar en la tabla. Para el “Decano”, serán tanto una oportunidad de ampliar diferencias como un riesgo de permitir que los rivales se acerquen.
Un caso testigo es el de Sarmiento. El equipo de Junín iniciará el torneo último en la tabla de promedios —recordando que sólo un club descenderá por esa vía—, a 14 puntos de Atlético. Ese cruce puede leerse como un partido de “seis puntos”: una victoria del “Decano” estiraría la brecha a 17, mientras que una derrota la reduciría a 11.
Prohibido relajarse
Sea cual sea el escenario, Atlético sabe que no puede permitirse un inicio relajado, como ocurrió en temporadas recientes. Durante los últimos años se repitió una tendencia: el “Decano” arrancaba con una racha de resultados negativos importantes, lograba recomponerse con buenas victorias a mitad de camino y finalizaba el año cerca de puestos internacionales —a excepción del último, en el que apenas pudo garantizar su permanencia en la penúltima fecha—.
El 2025 es un ejemplo elocuente. Entre el debut y la fecha 11 (del 24 de enero al 2 de abril), el equipo apenas sumó dos victorias y un empate. Luego, desde esa fecha y hasta el 28 de julio, se recompuso entre la Liga Profesional y la Copa Argentina, con seis victorias y un empate en nueve partidos. Ese “mini colchón” le permitió asegurar la categoría, pero son lujos que en 2026 no podrá darse. Con la suma de las campañas 2024 y 2025, el “Decano” quedará ubicado entre los últimos seis equipos de la tabla de promedios —sin contar a los dos ascendidos—, con un coeficiente de 1,151 (84 puntos en 73 partidos). Hacía tiempo que Atlético no arrancaba una temporada en una posición tan comprometida.
Por eso, el tramo inicial del Apertura asoma como decisivo. Un arranque sólido, especialmente en los duelos directos, puede darle al equipo el margen necesario para transitar el año con mayor tranquilidad. Con pocos partidos bajo su tutela —apenas tres, con una victoria y dos derrotas—, Colace y su cuerpo técnico tendrán la presión de encontrar respuestas inmediatas. Por fortuna para ellos, hoy el tiempo es su aliado: el “Decano” tendrá varias semanas para ponerse a ritmo y planificar a partir de un calendario que ya está sobre la mesa. El desafío será transformar esa información en puntos y en confianza.
El fixture completo
Fecha 1: Independiente Rivadavia (V)
Fecha 2: Central Córdoba (L)
Fecha 3: Huracán (L)
Fecha 4: Sarmiento (V)
Fecha 5: Estudiantes de Río Cuarto (L)
Fecha 6: Instituto (V) - Interzonal
Fecha 7: Belgrano (V)
Fecha 8: Racing (L)
Fecha 9: River (V)
Fecha 10: Aldosivi (L)
Fecha 11: Barracas Central (V)
Fecha 12: Gimnasia LP (L)
Fecha 13: Rosario Central (V)
Fecha 14: Tigre (L)
Fecha 15: Argentinos Juniors (V)
Fecha 16: Banfield (L)