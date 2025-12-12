Hugo Colace marcó el rumbo de Atlético Tucumán en la pretemporada y habló del mercado de pases

Atlético Tucumán volvió a abrir su pretemporada a la prensa en el cuarto día de trabajos en el complejo Ojo de Agua y, con ello, reapareció una escena que empieza a ser habitual: Hugo Colace al frente del grupo, la pelota rodando y un nuevo ciclo que busca afirmarse desde el primer día. La última conferencia había sido en un contexto muy distinto, bajo la lluvia y puertas adentro, cuando el ex mediocampista fue presentado como técnico interino antes del partido ante Independiente. Esta vez, ya confirmado como entrenador para la temporada 2026, el mensaje fue más amplio y proyectado al futuro.