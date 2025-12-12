Hugo Colace marcó el rumbo de Atlético Tucumán en la pretemporada y habló del mercado de pases

Atlético Tucumán volvió a abrir su pretemporada a la prensa en el cuarto día de trabajos en el complejo Ojo de Agua y, con ello, reapareció una escena que empieza a ser habitual: Hugo Colace al frente del grupo, la pelota rodando y un nuevo ciclo que busca afirmarse desde el primer día. La última conferencia había sido en un contexto muy distinto, bajo la lluvia y puertas adentro, cuando el ex mediocampista fue presentado como técnico interino antes del partido ante Independiente. Esta vez, ya confirmado como entrenador para la temporada 2026, el mensaje fue más amplio y proyectado al futuro.
Colace firmó su contrato durante la semana y comandará un año que comenzará oficialmente el fin de semana del 23 al 25 de enero, cuando el “Decano” debute en el torneo Apertura como visitante frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza, por la primera fecha de la zona B. Minutos antes de la conferencia, cerca de las 9.40, el jefe de prensa del club, Silvio Nava, explicó la modalidad que se repetirá durante la pretemporada: una vez por semana hablarán el entrenador y algunos jugadores.
Bajo los árboles del complejo, Colace fue consultado primero por la zona que le tocó a Atlético. “Sí, es una zona difícil. El comienzo será fuera de casa, pero estamos trabajando muy bien porque el torneo se acerca muy rápido. La zona que nos tocó la tenemos que trabajar como se debe y tomarla como tal”, afirmó.
El DT también hizo un balance de la primera semana de trabajos, que finalizará hoy. “Es una semana de introducción, pero siempre tiene demanda porque el torneo empieza rápido y hay que estar a la altura”, explicó. En ese sentido, dejó en claro su idea de juego: “Lo físico es importante, pero queremos que el equipo tenga la pelota y sea protagonista. Por eso, desde el primer día la pelota siempre está”.
La planificación de la pretemporada ya tiene fechas definidas. La próxima semana habrá casi todos los días doble turno; luego, del 21 al 26, el plantel tendrá descanso por las fiestas. A partir de allí, los entrenamientos serán continuos hasta el inicio del campeonato. “Hoy estamos puntualizando mucho en lo físico, pero también en la intensidad. Queremos un equipo protagonista. El calendario es muy apretado, con el Mundial en el medio, y esa preparación va a ser clave durante todo el torneo”, señaló.
En cuanto al armado del plantel, Colace pidió paciencia. “Esperamos ponernos al nivel que necesita Atlético y, además, ir evaluando los refuerzos y los cupos que se van a reforzar. De a poco, porque en algunos países todavía están terminando los torneos. Esto recién comienza y los refuerzos van a ir llegando”, sostuvo. Hasta el momento, la única incorporación confirmada es la de Leonel Di Plácido, quien ya tuvo un paso por el club entre 2016 y 2017.
Consultado sobre los puestos a reforzar, fue cauto: “En varios lugares. Tenemos que reforzar los puestos de los que se fueron. No voy a dar un número porque, a medida que tengamos opciones, vamos a ir trayendo”. También evitó profundizar sobre las situaciones contractuales de Miguel Brizuela y Marcelo Ortiz, cuyos vínculos vencen el 31 de diciembre, al remarcar que ambos deben presentarse a entrenar y que el tema se resolverá más adelante.
Uno de los momentos más sensibles de la conferencia llegó al hablar de la salida de Guillermo “Bebé” Acosta, histórico capitán del club. “El grupo está muy metido en la pretemporada. Obviamente que lo sufren porque es un histórico, pero hoy la cabeza está puesta en entrenar”, explicó. Y añadió: “Nunca es fácil comunicar una decisión así. Me tocó vivirlo como futbolista. Es parte del fútbol”. Colace destacó que la decisión se haya comunicado al inicio de la pretemporada: “El jugador valoró eso, porque tiene tiempo de buscar otras opciones. El respeto es fundamental”.
En lo estrictamente futbolístico, la práctica dejó algunas novedades. Se vieron dos caras nuevas: el arquero Alex Villa, de 18 años, proveniente de las formativas de AFA, y el defensor Santiago Borges, que regresó tras su préstamo en Estudiantes de Caseros. Borges, con contrato hasta 2027, será evaluado por el cuerpo técnico luego de haber salido a préstamo también a Juventud Antoniana.
Villa entrenó junto a Matías Mansilla, Patricio Albornoz y Enrique Maza. En tanto, Axel Afonso, arquero de 19 años que cumplirá tres temporadas en el club en 2026, se encuentra en Tres Lomas (Buenos Aires), recuperándose de una operación de peritonitis y una hernia umbilical.
El preparador físico Osvaldo Scansetti se mostró conforme con las evaluaciones iniciales y el desarrollo de los trabajos, en una pretemporada que recién comienza, pero que ya marca el pulso del Atlético que Colace pretende construir.