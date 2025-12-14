Jugar, imaginar y recordar: el valor de los regalos artesanales para Navidad

Un regalo con historia, hecho a mano y pensado para durar. Esta Navidad, sorprender a chicos y grandes es posible: basta con asomarse al universo de diseñadores y emprendedores locales que ofrecen piezas únicas, creadas a pequeña escala y con una impronta artesanal que marca la diferencia.
A través de las redes sociales, estos creativos exhiben y comercializan sus diseños. Son productos que conservan una magia especial, en tiempos en los que la tecnología parece dominarlo todo. Muchos de ellos se presentarán el fin de semana próximo en la feria navideña del Centro Cultural Virla, donde expondrán accesorios, juguetes y otros objetos que combinan calidad, ingenio y cuidado en cada detalle. Acá te mostramos tres propuestas sorprendentes.
Criaturas de fantasía
Hadas, duendes y seres etéreos pueblan el universo creativo de Sebastián Rodríguez. Con porcelana fría, el artista visual da forma a las figuras que imagina. Y también realiza camellos, elefantes y pesebres completos, entre otras cosas.
“Mi obra tiene dos caminos que conviven: por un lado, criaturas de fantasía, donde busco transmitir delicadeza y magia; y por otro, arte sacro, especialmente imágenes marianas que encuentran su lugar en capillas, grutas y hogares. Cada pieza es una historia”, explica el artista visual, de 42 años, que exhibe sus creaciones principalmente en las redes sociales, donde se lo puede encontrar como @sebastiandolls.
La porcelana fría llegó a su vida hace 14 años casi por casualidad. “Algunas cosas te encuentran cuando es el momento justo. Empecé modelando como un hobby, sin imaginar que ese gesto tan simple iba a cambiar mi destino”, recuerda. Con el tiempo, esa pasión creció hasta convertirse en su trabajo diario y lo llevó a dejar su empleo en un supermercado para dedicarse de lleno a crear.
“Las redes sociales fueron una puerta enorme: me conectaron con una comunidad que compartía mi amor por el modelado y me dieron la oportunidad de enseñar mis técnicas, primero en talleres presenciales en gran parte del país y, durante la pandemia, de forma virtual para alumnos de todo el mundo”, cuenta Sebastián, quien en los últimos dos años, gracias a su arte pudo viajar y dictar talleres en España, Italia y Grecia.
Rodríguez aprovecha las redes también para mostrar el proceso de los objetos que hace. No es solo moldear; también hay que pintar, hacer los accesorios, la ropa, la peluca; estar en el más mínimo detalle. Todo está hecho a mano, con materiales importados e irrompibles, y un nivel de realismo que impacta a primera vista.
Con forma de recuerdo
¿Un recuerdo eterno de una mascota? ¿O la figura de un personaje entrañable de la infancia? Gladys “Yesul” Reyes convierte esas ideas en realidad a través del fieltro. Con esta técnica crea peluches y pequeñas esculturas que despiertan nostalgia y emoción.
“Trabajo con muchas técnicas y materiales para lograr pequeñas esculturas que evocan un momento nostálgico, ya sea la representación de una mascota que ya no está o la figura de una serie o dibujito que veíamos en la tele en los 90, como Alf o Los Simpsons. Mi desafío es tomar esas imágenes que viven en el recuerdo y traerlas a la realidad”, explica la artista, que en redes sociales aparece como @yesul_art.
Su emprendimiento nació a fines de 2014, cuando descubrió el fieltro agujado, una técnica que utiliza lana y agujas especiales para compactar las fibras y formar estructuras. “Empecé haciendo figuras simples y después fui escalando hasta llegar a esculturas más realistas, como las mascotas. Con el tiempo fui sumando materiales y probando nuevas técnicas para lograr mejores resultados”, cuenta la artista.
El nombre Yesul, detalla, significa “arte” en coreano. “En realidad está escrito fonéticamente, pero me gustó tanto que hasta estoy pensando en cambiarme el nombre y llamarme así”, confiesa entre risas.
Las figuras pueden realizarse en distintos tamaños y representar cualquier animal: perros, gatos, loros, conejos y más. Todo comenzó con el pedido de una amiga que quería un peluche de su perro en tamaño real. Desde entonces, su trabajo se perfeccionó y ya llegó a distintos países del mundo.
“La entrega es un momento único”, asegura Reyes. “Las emociones que se despiertan cuando alguien ve su recuerdo hecho objeto son imposibles de describir”, concluye.
Inspirados en la fauna
Convencida de que ningún avance tecnológico puede reemplazar el valor del juego artesanal y del encuentro cara a cara, María Alejandra Maggi apuesta, más que nunca, a su emprendimiento Tormenta Toys. Desde ese espacio creativo diseña juguetes inspirados en la fauna silvestre argentina, pensados no solo para jugar, sino también para aprender y para estimular la imaginación de los chicos.
“Para diseñar los muñecos utilizo diversos textiles que tengan cuerpo, como telas de tapicería, denim o gabardinas. En el proceso experimento técnicas textiles y juego con los colores y las formas”, explica Maggi.
El universo del juguete, asegura, le permite recorrer distintos caminos: desde los juguetes didácticos -en los que trabaja actualmente para sumar nuevos productos- hasta los títeres, que abren la puerta a la narración oral, y el muñeco tradicional, ese compañero de aventuras que invita a crear historias propias a los niños.
Para la emprendedora, volver a jugar es hoy una necesidad. “Veo muy habitualmente una pantalla en cada pequeño, y está comprobado que no es bueno para su desarrollo personal. Desde el juego se aprende a socializar, a respetar reglas, a volver a intentarlo a pesar de perder, a superarse y a desarrollar habilidades”, reflexiona.
Su vínculo con los juguetes comenzó en 2010, cuando hacía muñecos tejidos. Sin embargo, el proyecto tal como se conoce hoy nació en 2023. “Tormenta Toys surgió en un principio como una idea de indumentaria. Pero una tarde, preparando una muestra, dibujé una serie de animalitos con mi versión y empecé a darles forma. Tenía la tela y me había quedado un poco de relleno. A veces parece como si todo el universo te indicara el camino y una no lo ve”, recuerda.
Después de mostrar los primeros prototipos a su familia y recibir buenas devoluciones, se animó a participar en ferias. “Fui con el miedo de no vender nada y vendí. Siempre surgen nuevas oportunidades”, destaca.
Maggi considera imprescindible renovarse de manera constante, tanto en diseños como en colores. En ese camino de búsqueda, este año participó en la escuela de títeres y formó parte de la obra El Principito, una experiencia que llevó al juguete a un terreno distinto: el de la actuación. “Como jugueteros es importante seguir teniendo corazón de niño. Perder la imaginación o la mirada infantil es fatal para nuestro rubro”, asegura María Alejandra.
El motor que la llevó a emprender fue el deseo de hacer algo propio, de crear un proyecto que conecte de otra manera. “Algo que ayude como herramienta, que aporte sonrisas”, resume. Y en cada uno de sus juguetes, ese espíritu se hace tangible.
Feria de regalos
Una tradicional muestra de cada navidad en el Centro Cultural Virla
En el Centro Cultural Virla se realizará una Feria de Regalos, de 20 al 22 de este mes. La muestra, organizada por la Secretaría de Extensión, a través del Centro Cultural Virla, será de 9 a 21 en 25 de Mayo 265, con entrada libre y gratuita. El objetivo de este espacio es fortalecer la producción local, desarrollar nuevos mercados y visibilizar la riqueza y diversidad de propuestas creativas y originales. Habrá más de 60 emprendedores de estos rubros: juguetes educativo, muñecos hechos en crochet y tela, accesorios, joyería, cerámica, objetos, decoración, bolsos y carteras, agendas y libros, vitrofusión, esculturas en fieltro, biocosmética, blanquería, indumentaria, galería de arte, tejidos, aromas y perfumes, gastronomía, pastelería, retro coleccionismo de juguetería y robots de cartón.
Diseño de autor
Ferias en el ex mercado de abasto y en la plaza independencia
Más de 200 marcas de diseño, artistas y emprendedores estarán hasta hoy, de 18 a 1, en el evento “Navidad en el Jardín”, organizado por Tucumán de Autor y auspiciado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Se realiza en el predio del hotel Hilton, en el ex Mercado de Abasto. La entrada es libre y gratuita.
También habrá una feria navideña hoy en la plaza Independencia. Habrá numerosos puestos de emprendedores ubicados sobre calle 24 de Septiembre al 400, Laprida primera cuadra y en calle San Martín al 400. Los vendedores, que usualmente se instalan en el parque V Centenario, estarán esta vez de 18 a 23 exhibiendo todos sus productos artesanales. Sobre 24 de Septiembre al 300 habrá puestos gastronómicos, desde las 11 hasta la medianoche.