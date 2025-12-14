Jugar, imaginar y recordar: el valor de los regalos artesanales para Navidad

Su vínculo con los juguetes comenzó en 2010, cuando hacía muñecos tejidos. Sin embargo, el proyecto tal como se conoce hoy nació en 2023. “Tormenta Toys surgió en un principio como una idea de indumentaria. Pero una tarde, preparando una muestra, dibujé una serie de animalitos con mi versión y empecé a darles forma. Tenía la tela y me había quedado un poco de relleno. A veces parece como si todo el universo te indicara el camino y una no lo ve”, recuerda.