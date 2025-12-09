"Es una riqueza cultural enorme": la historia detrás de los 70 pesebres del mundo que se exhiben en el Virla

Gustavo Chehuán nació la Nochebuena de 1959. Tal vez porque su llegada al mundo coincidió con una de las fechas más cargadas de simbolismo para el cristianismo, la Navidad nunca fue para él una celebración más. Desde niño, aquella escena que armaba con sus padres, donde el Niño Jesús descansaba entre figuras diminutas, se transformó en un refugio de alegría, serenidad y fe. El pesebre no era solo un adorno, era más bien un lenguaje. “Era mi forma de entender lo sagrado”, dice.