Balotaje presidencial: en Chile se enfrentarán dos visiones de la sociedad

En Santiago, una potencial victoria de Kast preocupa a los votantes de Jara. “Se ha luchado mucho durante años para que las mujeres tengamos derecho a algo tan simple como decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, sobre nuestros derechos reproductivos. Y que ahora venga un personaje que está en contra de todo esto y es capaz de suprimirlo, creo que es muy peligroso”, opina Isadora Trazar, estudiante de 22 años.