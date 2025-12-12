Cómo evoluciona la salud de Joaquín Levinton tras haber sufrido un infarto

Joaquín Levinton, referente del rock argentino y líder de Turf, permanece internado en el Hospital Fernández luego de sufrir un infarto agudo de miocardio en la Ciudad de Buenos Aires. El músico se encuentra estable y evoluciona de manera favorable tras el episodio que obligó a una derivación de urgencia.
El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando Levinton comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho mientras brindaba un show en un bar del barrio de Palermo. Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), precisó al sitio Teleshow que el artista “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00:45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”. El llamado al 107 permitió que una ambulancia llegara en siete minutos, facilitando el traslado inmediato al Hospital Fernández para descartar un infarto.
Horas después, Turf publicó un comunicado oficial en su cuenta de Instagram. “Durante la noche de ayer, Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”, informó la banda.
El texto añadió que, tras realizarle una batería de estudios, los médicos determinaron la necesidad de colocar un stent. “El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”. La banda también agradeció el apoyo del público: “Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor”.
Desde el departamento de prensa del Ministerio de Salud porteño informaron que, por el momento, no habrá parte médico oficial. Sin embargo, confirmaron los datos centrales aportados por el SAME y por la banda. “El paciente llegó al Hospital Fernández trasladado por el SAME con signos compatibles con un problema cardíaco. Quedó internado donde lo trataron, le hicieron diferentes análisis hasta determinar que tenía un infarto de miocardio”, señalaron. El parte interno describe un panorama alentador: “Le pusieron un stent y lo estabilizaron. Se encuentra fuera de peligro, estable. De no mediar inconvenientes podría recibir el alta entre hoy y mañana”.
La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores del músico. Sin embargo, la tranquilidad comenzó a imponerse medida que se conocieron detalles sobre su evolución. El episodio llega en un contexto de alta actividad para Turf, que no solo mantiene una agenda intensa en los festivales de verano, sino que también tiene programada una gira por Europa en abril y un concierto especial el 9 de mayo, en el marco de los festejos por sus 30 años de trayectoria.
En este escenario, la banda lanzó recientemente “Polvo de estrellas”, un álbum recopilatorio que incluye colaboraciones con Lali Espósito, Fito Páez, Miranda! y Milo J, reforzando su vigencia dentro de la escena musical argentina y honrando clásicos como “Pasos al costado”, “Loco un poco” y “Yo no me quiero casar, y ud?”. La presencia mediática de Levinton también creció notablemente en el último tiempo, impulsada por su participación en la tercera edición de MasterChef Celebrity y por su presencia en programas de televisión y plataformas de streaming.