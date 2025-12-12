Cómo evoluciona la salud de Joaquín Levinton tras haber sufrido un infarto

Desde el departamento de prensa del Ministerio de Salud porteño informaron que, por el momento, no habrá parte médico oficial. Sin embargo, confirmaron los datos centrales aportados por el SAME y por la banda. “El paciente llegó al Hospital Fernández trasladado por el SAME con signos compatibles con un problema cardíaco. Quedó internado donde lo trataron, le hicieron diferentes análisis hasta determinar que tenía un infarto de miocardio”, señalaron. El parte interno describe un panorama alentador: “Le pusieron un stent y lo estabilizaron. Se encuentra fuera de peligro, estable. De no mediar inconvenientes podría recibir el alta entre hoy y mañana”.