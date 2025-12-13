Mendoza endurece su postura contra el incumplimiento del calendario de vacunación y logra una respuesta inmediata

Las denuncias fueron radicadas en el fuero civil y se sustentan en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y fija que la salud pública prevalece sobre los intereses individuales. “No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”, afirmó el funcionario Romero al fundamentar la postura oficial.